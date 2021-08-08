Samanyolu Haber /Dünya / Dizilere esin kaynağı olan 'Mafya anası' yakalandı /08 Ağustos 2021 14:56

Dizilere esin kaynağı olan 'Mafya anası' yakalandı

İtalya'nın Napoli kenti merkezli Camorra mafyasının önemli isimlerinden, Gomorrah dizisindeki Scianel karakterinin de ilham kaynağı olan "mafya anası" Maria Licciardi İspanya'ya gitmek üzereyken Roma'da havalimanında yakalandı.

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70 yaşındaki Maria Licciardi, Roma Ciampino Havalimanı'nda dün yapılan operasyonla gözaltına alındı. İspanya'daki kızını ziyarete gittiğini söyleyen Licciardi'nin tek yön gidiş bileti ve yüklü miktarda nakit para taşıdığı belirlendi.

Daha önce da mafya bağlantılı suçlardan hapis cezası alan Licciardi, Camorra ile bağlantılı suçlara karıştığı gerekçesiyle Napoli savcılığı tarafından çıkarılan yakalama emriyle gözaltına alındı.

İtalyan basınındaki haberlere göre dün yakalanan mafya lideri, Licciardi klanının kurucusu Gennaro Licciardi'nin kardeşi. Maria Licciardi ayrıca Camorra'nın çeşitli klanlarını bir araya getiren Secondigliano İttifakı'nın tepe yöneticilerinden biriydi.

Scianel'in ilham kaynağı
Maria Licciardi'nin, Camorra'nın iç işleyişine odaklı Gomorrah dizisindeki Scianel karakterine ilham verdiği de belirtiliyor. Licciardi'nin basında yer alan takma isimleri arasında "mafya anası (madrina)" "Lady Camorra", "Bloody Mary", "ufaklık", "Maria teyze" de yer alıyor.

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