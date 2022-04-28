Samanyolu Haber /Gündem / Dizüstü bilgisayarlar yakın bir gelecekte daha pahalı olabilir /28 Nisan 2022 11:54

Dizüstü bilgisayarlar yakın bir gelecekte daha pahalı olabilir

Alman teknoloji sitesi Chip.de’nin haberine göre dizüstü bilgisayarlar yakın bir gelecekte daha pahalı hale gelebilir

SHABER3.COM

Alman teknoloji sitesi Chip.de’nin haberine göre dizüstü bilgisayarlar yakın bir gelecekte daha pahalı hale gelebilir. Çünkü, üreticilere göre, Çin’deki karantinalar, üretimin durması ve artan lojistik maliyetleri bu adımı gerekli kılıyor.

Habere göre Çin’deki korona ilgili kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda üretim tesisi durmuş durumda ve bazı parçalar tesilm edilemiyor. Başlangıçta, karantinaların yalnızca birkaç hafta sürmesi gerekiyordu. Ancak şu anda Mart ayının sonundan bu yana yürürlükte olan kısıtlamaların en azından Mayıs ortasına kadar devam edeceği varsayılıyor.

Üretimin yanı sıra lojistik de kısıtlamalardan ciddi şekilde etkileniyor. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle çok sayıda kamyon şoförünün evlerinden çıkmasına izin verilmiyor, bu nedenle kapasite de düşmüş durumda.

Haberde, “Uluslararası ulaşım yolları ve nakliye ile ilgili sorunlar var, bu yüzden birçok üretici hava taşımacılığına geçti. Ancak burada da fiyatlar, Ukrayna’daki savaş ve buna bağlı olarak yakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle önemli ölçüde arttı” deniliyor.
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