Djokovic’in Avustralya’ya girişine aşı ve vize engeli

Reuters'e konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre tenis yıldızı, Avustralya hükümeti tarafından vizesinin reddedildiğini ve Perşembe günü ülkeden sınırdışı edileceğini belirten bir mektup aldı.



Avustralya sınır gücü de Djokovic’in vizesinin iptal edildiğini doğruladı. Reuters’a konuşan kaynak, Djokovic’in geri gönderilmesini önlemek için resmi makamlara başvuruda bulunacağını belirtti.



‘‘Kimse kuralların üstünde değil’’



Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt Avustralya basınına yaptığı açıklamada tüm Avustralyalılar’ın birçok eyalette ve bölgede aşı kartı gösterme zorunluluğu olduğunu, aynı zorunluluğu ülkeye giren herkesten beklemenin mantıksız olmadığını söyledi.



Başbakan Scott Morrison ise Twitter’dan yazdığı mesajda ‘‘Kural kuraldır, özellikle de söz konusu olan sınırlarımız olunca. Kimse kuralların üstünde değildir’’ dedi.



Dubai’den yola çıkan Novak Djokovic 14 saatlik uçuşun ardından Çarşamba gecesi Avustralya saatiyle 11.30’da Melbourne’deki Tullamarine Havaalanı’na indi. Ancak sporcu polis eşliğinde karantina odasına götürüldü. Avustralyalı yetkililer Djokovic’in vizesinin kendisine tıbbi muafiyet tanımadığını bildirdi.



Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaksa, Djokovic’in ülkeye girmek için kullandığı vize ve belgelerin daha önce ülkeye girişine izin verilen üç diğer sporcununkiyle aynı olduğunu söyledi.



Reuters’a göre Djokovic havaalanından hükümetin Carlton kenti dışında gözaltılar için kullandığı otele götürüldü.



Belgrad ve Canberra arasında diplomatik kriz



Avustralya hükümetinin bu adımının Canberra ve Belgrad arasında diplomatik krize neden olmasından endişe ediliyor.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Instagram’da paylaştığı iletide ‘‘Novak Djokovic ile telefonda görüştüm. Novak’ımıza tüm Sırbistan’ın arkasında olduğunu, resmi makamların dünyanın en iyi tenis oyuncusuna yapılan tacizin derhal sona erdirilmesi için gereken her şeyi yapmakta olduklarını söyledim’’ ifadelerini kullandı.



Sırbistan Cumhurbaşkanı, ‘‘Uluslararası hukukun tüm kurallarına uygun olarak Sırbistan Novak için; gerçek ve adalet için mücadele edecek. Novak güçlüdür, hepimiz bunu biliyoruz’’ diye yazdı.



Sırp basınına göre Vuçiç, Avustralya’nın Belgrad Büyükelçisi’ni çağırarak Djokovic’in turnuvada yer almasına izin verilmesini istedi.



Victoria eyaleti tepkiyle karşıladı



Avustralya’da Başbakan Scott Morrison hükümetinin, Djokovic'e Avustralya Açık'ta oynaması için aşıdan tıbbi muafiyet sağlama kararı büyük tepkiyle karşılanmıştı.



Bu durum Başbakan'ın muhafazakar hükümeti ile sol eğilimli Victoria eyaleti yönetimi arasında gerilime neden olmuştu.



Avustralya özellikle de Melbourne kentinin başkenti olduğu Victoria eyaleti dünyanın en uzun kapanmalarından birini yaşadı. Omicron varyantı, vakaları rekor düzeyde arttırdı.



Victoria eyaletinin Spor Bakan Vekili Jaala Pulford, ‘‘Federal hükümet Novak Djokovic’in Avustralya’ya giriş için vize başvurusunu destekleyip desteklemeyeceğimizi sordu. Novak Djokovic’in Avustralya Açık’a katılması için gerekli vize başvurusuna destek vermeyeceğiz. İki konuda her zaman açık olduk. Vizelerin onaylanması federal hükümetin işidir ancak tıbbi muafiyet verilmesi doktorların işidir’’ dedi.



Aşı durumunu açıklamayı reddediyordu



Daha önce aşı durumunu açıklamayı reddeden Sırp sporcu bugüne kadar Avustralya Açık’ta son üç yıldakilerle birlikte dokuz defa şampiyon oldu. Djokovic 17 Ocak’ta başlayacak Avustralya Açık’ta oynayabilmek için aşı muafiyeti aldığını, 4 Ocak’ta açıklamıştı.



Avustralyalı yıldız tenisçilerden Rod Laver, News Corps’a yaptığı açıklamada Djokovic’in, halkın öfkesiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Laver, ‘‘İşler çirkinleşebilir. Bence Victorialılar ‘Evet onun maçını ve mücadelesini izlemeyi çok isteriz ancak aynı zamanda bu işin doğru ve yanlış yolu var’ diye düşünüyor’’ dedi.