Dönemin başbakanının adı da rüşvet skandalına karıştı

Daha önce de STK üzerinden para almış

Sankei gazetesinde yer alan habere göre, geçen ay başka bir Tokyo 2020 yöneticisinin de karıştığı rüşvet şüphesiyle tutuklanan Hironori Aoki, savcılara ifade verdi. Aoki ifadesinde Tokyo 2020 organizasyon komitesinin başkanı ve aynı zamanda ülkenin esi başbakanı olan Yoşiro Mori'ye nakit parayı iki seferde verdiğini belirtti.Savcılar ayrıca geçen ay Tokyo 2020 Olimpiyatları yönetim kurulu eski üyesi Haruyuki Takahashi ve diğer iki yöneticiyi rüşvet şüphesiyle tutukladı.Tokyo Bölge Savcılığı, davalar hakkında yorum yapılmayacağını söyledi.85 yaşındaki Mori, 2000'den 2001'e kadar bir yıldan biraz fazla bir süre ülkede başbakanlık yaptı ve Ocak 2014'ten Şubat 2021'e kadar Tokyo 2020 organizasyon komitesine başkanlık etti.Gazetenin haberine göre Mori, parayı aldığını reddediyor.Japon ulusal spor organizasyonlarında güçlü bir figür olan Mori ve Takahashi, Tokyo'nun 2011'de başlayan olimpiyat kampanyasını kazanma hedefinin merkezinde yer aldı.2020'de, Mori tarafından yönetilen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluşa, olimpiyat kampanyası sırasında Tokyo Olimpiyat ihale komitesi tarafından 1 milyon dolardan fazla para ödendiği bildirilmişti.O döneme kadar hiç tanınmayan bu kuruluş, Aralık 2020'nin sonunda tüm faaliyetlerini durdurdu.Bu kuruluşta yer almış olan bir personel, Reuters'e verdiği demeçte, paranın ABD merkezli bir danışmanlık firması ve iki danışmanı işe almak için kullanıldığını söyledi. Mori ise kâr amacı gütmeyen kuruluşun finansmanıyla doğrudan ilgilenmediğini ve para hakkında bilgisi olmadığını söyledi.