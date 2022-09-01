Samanyolu Haber /Dünya / Dönemin başbakanının adı da rüşvet skandalına karıştı /01 Eylül 2022 10:10

Dönemin başbakanının adı da rüşvet skandalına karıştı

Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyatları'nın sponsoru Aoki Holding'nin eski başkanı, ülkede başbakanlık da yapan organizasyon komitesi başkanı Yoşiro Mori'ye 2 milyon yen (14 bin 300 dolar) nakit rüşvet verdiğini söyledi.

SHABER3.COM

Sankei gazetesinde yer alan habere göre, geçen ay başka bir Tokyo 2020 yöneticisinin de karıştığı rüşvet şüphesiyle tutuklanan Hironori Aoki, savcılara ifade verdi. Aoki ifadesinde Tokyo 2020 organizasyon komitesinin başkanı ve aynı zamanda ülkenin esi başbakanı olan Yoşiro Mori'ye nakit parayı iki seferde verdiğini belirtti.

Savcılar ayrıca geçen ay Tokyo 2020 Olimpiyatları yönetim kurulu eski üyesi Haruyuki Takahashi ve diğer iki yöneticiyi rüşvet şüphesiyle tutukladı.

Tokyo Bölge Savcılığı, davalar hakkında yorum yapılmayacağını söyledi.

85 yaşındaki Mori, 2000'den 2001'e kadar bir yıldan biraz fazla bir süre ülkede başbakanlık yaptı ve Ocak 2014'ten Şubat 2021'e kadar Tokyo 2020 organizasyon komitesine başkanlık etti.

Gazetenin haberine göre Mori, parayı aldığını reddediyor.

Japon ulusal spor organizasyonlarında güçlü bir figür olan Mori ve Takahashi, Tokyo'nun 2011'de başlayan olimpiyat kampanyasını kazanma hedefinin merkezinde yer aldı.

Daha önce de STK üzerinden para almış

2020'de, Mori tarafından yönetilen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluşa, olimpiyat kampanyası sırasında Tokyo Olimpiyat ihale komitesi tarafından 1 milyon dolardan fazla para ödendiği bildirilmişti.

O döneme kadar hiç tanınmayan bu kuruluş, Aralık 2020'nin sonunda tüm faaliyetlerini durdurdu.

Bu kuruluşta yer almış olan bir personel, Reuters'e verdiği demeçte, paranın ABD merkezli bir danışmanlık firması ve iki danışmanı işe almak için kullanıldığını söyledi. Mori ise kâr amacı gütmeyen kuruluşun finansmanıyla doğrudan ilgilenmediğini ve para hakkında bilgisi olmadığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dönemin başbakanının adı da rüşvet skandalına karıştı Sonraki Haber >>

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

İşte Şakkadanak Necmetin'in unutulmaz performansı (editli)

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Erdoğan'ın Saray'ında 'askerinle bin yaşa da Mustafa Kemal Paşa' sesleri

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan vefat etti

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Thodex CEO’sunun Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Nihal Olçok'tan flaş ifşa: 15 Temmuz'un şahitlerini susturdular

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:41