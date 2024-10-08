DNA eşleşmesi sonrası savcılık harekete geçti! Garipoğlu'nun mezarından çıkanlar her şeyi değiştirebilir

Epözdemir, ayrıca Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Garipoğlu'nun mezarında bulunan şeffaf naylon poşet üzerinde parmak izi ile DNA incelemesi yapılması ve bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis laboratuvarına müzekkere yazdığı bilgisini de paylaştı.





"03/10/2024 tarihinde yapılan fethi kabir işlemi ile ilgili Adli Tıp Kurumu’nun 07/10/2024 tarihli raporu bugün itibariyle dosyaya girmiştir. Anılan raporda 4 adet kemik ve 4 diş örneği üzerinden yapılan incelemede, elde edilen DNA profilinin daha önceki örneklerden elde edilen DNA profiliyle aynı olduğu, Mehmet Nida Garipoğlu ve Tülay Makbule Garipoğlu’nun karşılaştırmalı DNA profillerine bakıldığında %99,99 oranında fethi kabir yapılan kişinin biyolojik anne ve babaları olduğu tespit edilmiştir. İşbu rapor ve sonucu hakkında müvekkile bilgi verilmiş olup, kendisinin talep ve talimatı doğrultusunda rapora ilişkin hukuki ve bilimsel incelemeler bittikten sonra gerekli itirazlar yapılacaktır.





Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı yıllar sonra açılmış ve alınan örneklerin Garipoğlu'nun anne-babasının DNA'sı ile eşleştiği ortaya çıkmıştı. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) DNA sonucu raporunu sosyal medya platformu X hesabından değerlendirdi. Epözdemir, rapora dair ukuki ve bilimsel incelemeler bittikten sonra gerekli itirazların yapılacağını duyurdu.Epözdemir'in açıklaması şöyle:Yine, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının bugün aldığı karar ile mezarlıkta bulunan 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet üzerinde parmak izi ile DNA incelemesi yapılması ve bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis laboratuvarına müzekkere yazılmıştır. An itibariyle bu incelemenin yapılması ve raporun tanzim edilmesi beklenmektedir. Maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Gereği kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur."