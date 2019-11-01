Samanyolu Haber /Gündem / Doç. Dr. Emhan KHK TV'ye konuştu /01 Kasım 2019 21:11

Doç. Dr. Emhan KHK TV'ye konuştu

15 Temmuz sonrası OHAL döneminde çıkarılan KHK ile 2016 yılının Ekim ayında çalıştığı üniversiteden ihraç edilen Doç. Dr. Abdurrahim Emhan yaşadığı mağduriyetleri KHK TV’ye anlattı.

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Bu süreçte tutuklandığını ve 4 ayı yerden yatmak olmak üzere 15 ay cezaevinde kaldığını belirten Emhan, “Sonrasında tahliye oldum. Daha sonra ise davadan berat ettim. Şu anda pasaportumun verilmesini bekliyorum.” dedi.

ABD’de üniversitelerle görüştüğünü belirten Emhan, “Bize buradaki yöneticilerin göstermediği ilgi ve alakayı gösteriyorlar. Buradakiler ağaç kökü yiyin derken hiç tanışmadığım insanlar ‘gel bizimle çalış’ diyor.” ifadelerini kullandı.

Pasaportuna el konulduğunu ve verilmediğini söyleyen Doç. Dr. Emhan, “Yasağım bittikten sonra gitmek istiyorum. Ben hapiste bile diyordum. Cesedim bile bu topraklarda olmasın, çok kırıldım. Ben içerideyken eşimi gözaltına aldılar. Evime baskın yaptılar. Psikolojilere allak bullak oldu. Verin pasaportumu gideyim.” dedi.

Yaşadıklarından sonra bu ülke ile olan bağını kaybettiğini söyleyen Emhan, “Benim gibi olanların bu ülkeye duygusal bağını kaybetti. Tam benim gibiler bu ülkeye faydalı olacakken bu kadar insan küstürüldü. Bu küstürülme projesiydi. Artık cesedim bile bu topraklarda olmasın, nalet olsun verin pasaportumu gideyim. Olan Anadolu insanına oldu bu kadar okumuş yazmış insan çöpe gitti. Bu kadar çok kaliteli insanın küstürülmesi bir projedir.” dedi.

Yurtdışına çıkmak istediğini belirten Emhan, “Benim komşum Robert, Doroty olabilir Ahmet Mehmet oluyor da ne oluyor? Ben Cuma’ya bile ayağımı sürüyerek gidiyorum. Sünneti evde kılıyorum. Artık muhafazakar insan görmek istemiyorum.” ifadelerine yer verdi.
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