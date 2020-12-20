Samanyolu Haber /Gündem / Doç. Dr. Emrah Altındiş'ten yüreklere su serpen mutasyon açıklaması /20 Aralık 2020 22:43

Doç. Dr. Emrah Altındiş'ten yüreklere su serpen mutasyon açıklaması

İngiltere'de koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığı ve bu türün daha bulaşıcı olduğu yönündeki açıklama panik havası oluştururken, Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş'den yüreklere az da olsa su serpen bir açıklama geldiği belirtildi.

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Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş, Britanya'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan mutasyona uğramış yeni tip Koronavirüs'le ilgili "Virüsler sürekli mutasyona uğrar, bu mutasyonun kötü bir etkisi kanıtlanmadı. Bir spekülasyon." dedi. 

İnsanlarda paniğe neden olduğunu belirten Altındiş sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı; 

"Basın kuruluşlarına bilim haberleri için bilimden anlayan gazeteciler gerekli, yoksa bu tür lüzumsuz haberlerin insanlarda durduk yerde panikten başka bir şeye yol açacağı yok. Virüsler sürekli mutasyona uğrar, bu mutasyonun kötü bir etkisi kanıtlanmadı. Bir spekülasyon. " 
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