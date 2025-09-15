Doç. Dr. Muzaffer Özburan 7.1'lik deprem için o ili uyardı!

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Kütahya’nın Simav ilçesinin yüksek deprem riski altında olduğunu söyledi. Geçmişte yaşanan depremlerle hafızalarda yer eden Simav’da, aktif fay hatlarının potansiyel olarak büyük depremler üretebileceği belirtildi.









“Depremin Zamanlaması Kesin Olarak Bilinmez”





2011’de 5.9 Deprem Olmuştu

Doç. Dr. Özburan, “Simav, daha önce de depremler yaşamış bir ilçemiz. Bölgede çok sayıda aktif fay bulunuyor. Bu faylar potansiyel olarak büyük depremler üretebilir” dedi. Ancak bu durumun sadece Simav’a özgü olmadığını, Türkiye’nin birçok yerinde benzer risklerin mevcut olduğunu vurguladı.Depremin zamanlamasının kesin olarak bilinemeyeceğini belirten Özburan, paniğe kapılmak yerine tedbirli olunması gerektiğini söyledi. “Biz bilim insanları olarak bir depremin ne zaman olacağını söyleyemiyoruz. Yarın olacakmış gibi hazır olmalı, ama paniğe kapılmamalıyız. Güçlü ve güvenli binalarda yaşamalı, tedbirli olmalıyız” ifadelerini kullandı. Bu görüş, daha önce Simav Fayı’nın 6.5-6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli olduğunu belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un açıklamalarıyla da örtüşüyor.Simav, en son 19 Mayıs 2011’de merkez üssü ilçe yakınında olan 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bu depremde can kaybı yaşanmazken binlerce ev ağır hasar görmüştü.