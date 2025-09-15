Samanyolu Haber /Gündem / Doç. Dr. Muzaffer Özburan 7.1'lik deprem için o ili uyardı! /15 Eylül 2025 20:17

Doç. Dr. Muzaffer Özburan 7.1'lik deprem için o ili uyardı!

Fay hareketliliğinin devam ettiği Kütahya'nın Simav ilçesi, Jeoloji Mühendisliği uzmanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Doç. Dr. Muzaffer Özburan, bölgedeki aktif fay hatlarının 6.6 ile 7.1 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

SHABER3.COM

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Kütahya’nın Simav ilçesinin yüksek deprem riski altında olduğunu söyledi. Geçmişte yaşanan depremlerle hafızalarda yer eden Simav’da, aktif fay hatlarının potansiyel olarak büyük depremler üretebileceği belirtildi.

“Çok Sayıda Aktif Fay Var”

Doç. Dr. Özburan, “Simav, daha önce de depremler yaşamış bir ilçemiz. Bölgede çok sayıda aktif fay bulunuyor. Bu faylar potansiyel olarak büyük depremler üretebilir” dedi. Ancak bu durumun sadece Simav’a özgü olmadığını, Türkiye’nin birçok yerinde benzer risklerin mevcut olduğunu vurguladı.

“Depremin Zamanlaması Kesin Olarak Bilinmez”

Depremin zamanlamasının kesin olarak bilinemeyeceğini belirten Özburan, paniğe kapılmak yerine tedbirli olunması gerektiğini söyledi. “Biz bilim insanları olarak bir depremin ne zaman olacağını söyleyemiyoruz. Yarın olacakmış gibi hazır olmalı, ama paniğe kapılmamalıyız. Güçlü ve güvenli binalarda yaşamalı, tedbirli olmalıyız” ifadelerini kullandı. Bu görüş, daha önce Simav Fayı’nın 6.5-6.8 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli olduğunu belirten Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un açıklamalarıyla da örtüşüyor.

2011’de 5.9 Deprem Olmuştu

Simav, en son 19 Mayıs 2011’de merkez üssü ilçe yakınında olan 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bu depremde can kaybı yaşanmazken binlerce ev ağır hasar görmüştü.
