Doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay Laçin gözaltına alındı

REKTÖRLÜK ŞİKAYETTE BULUNDU





NE OLMUŞTU?





Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ), doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan ve hakkında hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in gözaltına alındığı kaydedildi.ASÜ Rektörlüğü, 22 Ekim'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne ataması iptal edilen öğretim üyesi Laçin hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye gelen Laçin, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı. Laçin'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Gazeteci Nevşin Mengü, Aksaray Üniversitesi'nde görevli Zulal Atalay isimli 'akademisyen'in doçentlik belgesinin sahte olduğunu iddia etmişti. Zehra Zulal Atalay Laçin, yaptığı açıklamayla medyada hakkında yer alan iddiaları yalanlamıştı.ASÜ Rektörlüğünden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesine atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtilmişti.