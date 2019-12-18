Doğa Koleji krizinde kritik açıklama

Yaklaşık 80 bin öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Doğa Koleji'nde mali kriz devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk krize müdahale etmeyeceklerini ima etti.





Selçuk, ''Temennimiz satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup kamu kaynakları ile şirket kurtarma planımız olmadığını ifade etmek isteriz.'' dedi.





VELİ VE ÖĞRETMENLERİ DİNLEDİ





Bakan Selçuk bugün Doğa Koleji'nde görevli öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.





Bakan Selçuk kabulde, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinledi, bakanlığın çalışmalarını paylaştı.





"Sonlandırma işleminin yapılması halinde öğretmenlerimizin çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağı açık." diyen Selçuk, "Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Yakın bir süre içerisinde satış yönüde bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri de alıyoruz." dedi.





Selçuk yeni okul açılırken mali teminat mecburiyeti getirileceği kaydedildi.





KOLEJİN YAKLAŞIK 80 BİN ÖĞRENCİSİ BULUNUYOR





Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaş krizi yaşanıyor.





Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenledi.





Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün çocukları Doğa Koleji'nde okuyan velileri temsilen gelen grubu kabulünün ardından bir açıklama yapacağını söylemişti.





Bakanlık 7 Aralık'ta maaş krizine dair soruşturma başlatmıştı.