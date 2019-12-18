Samanyolu Haber /Eğitim / Doğa Koleji krizinde kritik açıklama /18 Aralık 2019 18:01

Doğa Koleji krizinde kritik açıklama

Üç aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenlerinin dersleri boykotu devam ederken, belirsizlik ve iflas iddialarından dolayı veliler endişeli. Milli Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'ni kurtarma gibi bir planları olmadığını söyledi. Bazı firmaların okula talip olduğu söylense de şu ana kadar herhangi bir anlaşma duyurusu yapılmadı.

SHABER3.COM

Yaklaşık 80 bin öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Doğa Koleji'nde mali kriz devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk krize müdahale etmeyeceklerini ima etti. 

Selçuk, ''Temennimiz satış sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleşmesi yönünde olup kamu kaynakları ile şirket kurtarma planımız olmadığını ifade etmek isteriz.'' dedi.

VELİ VE ÖĞRETMENLERİ DİNLEDİ

Bakan Selçuk bugün Doğa Koleji'nde görevli öğretmenler ve velilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk kabulde, öğretmen ve velilerin sorunlarını dinledi, bakanlığın çalışmalarını paylaştı.

"Sonlandırma işleminin yapılması halinde öğretmenlerimizin çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağı açık." diyen Selçuk, "Satış ve devir sürecini çok yakından takip ediyoruz. Yakın bir süre içerisinde satış yönüde bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri de alıyoruz." dedi. 

Selçuk yeni okul açılırken mali teminat mecburiyeti getirileceği kaydedildi.

KOLEJİN YAKLAŞIK 80 BİN ÖĞRENCİSİ BULUNUYOR

Yaklaşık 80 bin öğrencisi bulunan Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaş krizi yaşanıyor.

Maaşlarını alamayan öğretmenler Türkiye'nin farklı illerinde derslere girmeme, iş bırakma gibi çeşitli eylemler düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bugün çocukları Doğa Koleji'nde okuyan velileri temsilen gelen grubu kabulünün ardından bir açıklama yapacağını söylemişti.

Bakanlık 7 Aralık'ta maaş krizine dair soruşturma başlatmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğa Koleji krizinde kritik açıklama Sonraki Haber >>

Fatih Öğretmen Bosna'da görevinin başında

Fatih Öğretmen Bosna'da görevinin başında

AKP’li vekil, muhalefetten özür diledi

AKP’li vekil, muhalefetten özür diledi

Hasta tutuklu abisi ile son görüşünü hıçkırıklarla anlattı

Hasta tutuklu abisi ile son görüşünü hıçkırıklarla anlattı

Erdoğan Saray'da timsah mı besliyor

Erdoğan Saray'da timsah mı besliyor

Maskeli Darbe - 2. bölüm

Maskeli Darbe - 2. bölüm

Maskeli Darbe - 1. Bölüm

Maskeli Darbe - 1. Bölüm

Sohbetin canlı yayınlanan bölümü

Sohbetin canlı yayınlanan bölümü

Öğretmen Fatih Keskin serbest bırakıldı

Öğretmen Fatih Keskin serbest bırakıldı

AKP’nin ömrü bitti

AKP’nin ömrü bitti

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:32:01