Doğa Koleji'nde üç aydır maaş alamayan öğretmenlerden boykot





Daha öncesinde devredileceği tartışılan Doğa Koleji isimli özel okulda öğretmenler, üç aydır maaşlarını alamadıkları için dersleri boykot etti.





Türkiye genelinde yapılan boykot eylemine İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kampüslerden çok sayıda öğretmen katıldı.





Doğa Koleji’nin bir şubesinde müdür olarak görev yapan bir öğretmen konu hakkında bilgi verdi. Kurumdan herhangi bir iflasın açıklanmadığını belirten şube müdürü, “Alıcı ile anlaşamadıkları bir şey olduğunu satışın gerçekleştiğini fakat deklare etmek için son bir pürüz olduğunu’ söylüyorlar. Bizler bir türlü Doğa Koleji’nin Genel Merkezi’ne ulaşamadık. Hala net bir açıklama alamıyoruz. Alıcı kim bilmiyoruz. Demirören Grubu’nun alacağını söyleyenler de var, Süzer Grup diyen de var. Türkveren’e geri verileceği de söylentiler arasında” diye konuştu.





Öte yandan yaşanan durumlardan kaynaklı mağdur olan öğrencilerin aileleri ve öğretmenler sosyal medya hesaplarından Doğa Koleji’ne tepki gösterdi.