Doğa Koleji'nin ardından bir özel okulda daha eğitim durdu

Doğa Koleji’ni ardından 3 bine yakın öğrencisi olan Kartal Ahmet Şimşek Koleji’nde de ekonomik sorunlar kendini gösterdi. Öğretmenlerin maaşlarını 14 aydır ödeyemeyen okulda eğitime ara verildi.





Doğa Koleji’ndeki ekonomik krizin ardından 3 bine yakın öğrencisi olan Kartal Ahmet Şimşek Koleji’nde de aynı sorun patlak verdi. Çalışanların maaşlarının ödenmediğini iddia eden veliler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.





ÖĞRETMENLERE 14 AYDIR MAAŞ VERİLMEMİŞ





Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre Doğa Koleji’nde çalışanlara maaş ödenememesi gündemi uzun süre meşgul etmiş, öğretmenler ders bırakarak, veliler ise eylem yaparak tepkisini göstermişti. Bu kez aynı sorun 3 bine yakın öğrencisi olan Özel Kartal Ahmet Şimşek Koleji’nde patlak verdi. 14 aydır çalışanlara maaş ödenmediğini söyleyen veliler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.





EĞİTİME İKİ KEZ ARA VERİLDİ





Yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü okulda 14 aydır öğretmenler ve diğer çalışanlara maaş verilmediğini dile getiren velilerden Gülay Sakar, “Öğretmenlerimiz 13 Aralık tarihinde 1 gün rapor alarak okulda eğitim vermemiş ve öğrencilerimiz eve gönderilmiştir. 16 Aralık’ta veliler olarak okul kurucusu Ahmet Şimşek’le görüşme yapılıp sorunların 20 Aralık’a kadar çözüleceği yönünde söz alınmıştır. Ancak söz verilen tarihte eğitime tekrar ara verilmiştir” dedi.







