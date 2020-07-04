Doğa Koleji'nin eski sahibi hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Ömer Saçaklıoğlu hayatını kaybetti.





1958 Şanlıurfa doğumlu Ömer Saçaklıoğlu enerji ve tekstil sektörlerinde yer aldıktan sonra Kemerburgaz ve Göktürk'te inşâ ettiği konutlarla büyüdü.







Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile birlikte İstanbul'da imza attığı gayrimenkul projeleriyle dikkati çeken Saçaklıoğlu, son olarak Levent'te Yeşil GYO ile birlikte İstanbul Tower 205 adlı gökdeleni inşâ etmişti.





2016 yılında Doğa Koleji'ni satın alarak dikkatleri üzerine çeken Ömer Saçaklıoğlu, 2019 yılında girdiği mali dar boğazın akabinde okulları İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'na devretmişti.