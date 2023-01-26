Doğal gaz fiyatları Avrupa'da 5 ayda yüzde 83 geriledi

Ağustos 2022'de megavatsaat başı 342,8 euroyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gaz fiyatları, Şubat 2023 vadeli kontratlarda megavatsaat başı 58,4 euroya inerek son 5 ayda yüzde 83 düşüş kaydetti.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de Şubat 2023 vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı 58,4 eurodan işlem görüyor.





Salgın dönemindeki arz-talep dengesizliği nedeniyle ortaya çıkan ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında derinleşen enerji krizi, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını rekor seviyeye taşımıştı.





Ekonomilerin salgının etkilerinden kurtulmaya başlamasıyla Ağustos 2021'de megavatsaat başı 25 euro olan doğal gaz fiyatları Ağustos 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak megavatsaat başı 342,8 euroyu görmüştü.





Avrupa'nın kış döneminde gaz arzında kısıt yaşayacağına ilişkin beklentiler de doğal gazdaki fiyatlamayı etkilemişti.





Buna karşın, Avrupa'da kış döneminde hava şartlarının beklenenden daha ılıman geçmesi ve doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının önceki kış dönemlerine göre yüksek seyretmesi, gaz fiyatlarında rahatlama sağladı.





Böylece, 26 Ağustos 2022'de megavatsaat başı 342,8 euroyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gaz fiyatları, Şubat 2023 vadeli kontratlarda megavatsaat başı 58,4 euroya inerek son 5 ayda yüzde 83 düşüş kaydetti.





Mart 2023 vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaati 58,79 euro, Nisan 2023 vadeli kontratlarda ise 59,8 eurodan işlem görüyor.





AB DEPOLARI YÜZDE 76, BİRLEŞİK KRALLIK YÜZDE 72,7 DOLU

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) doğal gaz depolarındaki doluluk oranı 24 Ocak itibarıyla yüzde 76,3 iken, Birleşik Krallık'ta gaz depoları yüzde 72,7 dolu.





Almanya'da gaz depolarındaki doluluk yüzde 83,7, Fransa'da yüzde 70,7 ve İtalya'da yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.





AB ülkeleri arasında doğal gaz depolarındaki en düşük doluluk oranı yüzde 45 ile Letonya'da görülürken Ukrayna'nın gaz depolarının doluluk oranı ise yüzde 21,9 olarak belirlendi.