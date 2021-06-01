Doğal gaza yine zam yapıldı

Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi. Bu artışla birlikte 2021’de doğal gaza altıncı kez zam yapılmış oldu.





Doğal gazda fiyat tarifelerini aylık olarak açıklayan BOTAŞ, Ocak, Şubat ve Mart, Nisan ve Mayıs ayında da tarifeye yüzde 1 zam yapıldığını duyurmuştu.





HAZİRAN’IN TARİFE TABLOSU YAYIMLANDI





Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.





Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.





ZAMLAR AYLIK





Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.