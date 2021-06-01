Samanyolu Haber /Gündem / Doğal gaza yine zam yapıldı /01 Haziran 2021 08:45

Doğal gaza yine zam yapıldı

Doğal gazda fiyat tarifelerini aylık olarak açıklayan BOTAŞ, Haziran'da olduğu gibi Ocak, Şubat ve Mart, Nisan ve Mayıs ayında da tarifeye yüzde 1 zam yapmıştı.

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Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi. Bu artışla birlikte 2021’de doğal gaza altıncı kez zam yapılmış oldu.

Doğal gazda fiyat tarifelerini aylık olarak açıklayan BOTAŞ, Ocak, Şubat ve Mart, Nisan ve Mayıs ayında da tarifeye yüzde 1 zam yapıldığını duyurmuştu.

HAZİRAN’IN TARİFE TABLOSU YAYIMLANDI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

ZAMLAR AYLIK

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.
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