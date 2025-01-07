Doğal gaza yüzde 77'lik büyük zam!

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine %43,65 ile %77,96 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Yeni tarifeler 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak.
HİZMET BEDELLERİNE YÜKSEK ORANDA ARTIŞ
Yeni zamlarla birlikte abone bağlantı bedeli %77,96 oranında artarak 6.154 TL’ye yükselirken, diğer hizmet kalemlerinde de önemli artışlar dikkat çekti.
Güncellenen ücret tarifeleri şu şekilde sıralandı:
Abone Bağlantı Bedeli: 6.154 TL (%77,96)
İlave Abone Bağlantı Bedeli: 5.353 TL/100m² (%77,95)
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli: 3.471 TL/ilk 100m (%47,07)
GÜVENCE BEDELLERİ
Kombi: 3.035 TL (%45,42)
Soba ve Merkezi Sistem: 2.673 TL (%45,66)
Ocak: 181 TL (%43,65)
Şofben: 362 TL (%43,65)
Sayaç Açma/Kapama Bedeli: 157 TL (%46,72)
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli: 1.630 TL (%47,11)
Servis Kutusu Söküm Bedeli: 1.384 TL (%47,07)
SAYAÇ TİPLERİNE GÖRE İŞLEM BEDELLERİ
Farklı sayaç tipleri için belirlenen iç tesisat işlem bedellerinde de artışlar gerçekleşti:
G4, G6 Sayaçlar: 277 TL/adet (%47,34)
G10, G16, G25 Sayaçlar: 519 TL/adet (%47,02)
G40 ve Üzeri Sayaçlar: 1.031 TL ile 2.118 TL arasında değişen oranlar.