Doğal gaza yüzde 77'lik büyük zam!

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine %43,65 ile %77,96 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Yeni tarifeler 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak.



HİZMET BEDELLERİNE YÜKSEK ORANDA ARTIŞ



Yeni zamlarla birlikte abone bağlantı bedeli %77,96 oranında artarak 6.154 TL’ye yükselirken, diğer hizmet kalemlerinde de önemli artışlar dikkat çekti.



Güncellenen ücret tarifeleri şu şekilde sıralandı:



Abone Bağlantı Bedeli: 6.154 TL (%77,96)

İlave Abone Bağlantı Bedeli: 5.353 TL/100m² (%77,95)

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli: 3.471 TL/ilk 100m (%47,07)



GÜVENCE BEDELLERİ



Kombi: 3.035 TL (%45,42)

Soba ve Merkezi Sistem: 2.673 TL (%45,66)

Ocak: 181 TL (%43,65)

Şofben: 362 TL (%43,65)

Sayaç Açma/Kapama Bedeli: 157 TL (%46,72)

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli: 1.630 TL (%47,11)

Servis Kutusu Söküm Bedeli: 1.384 TL (%47,07)



SAYAÇ TİPLERİNE GÖRE İŞLEM BEDELLERİ



Farklı sayaç tipleri için belirlenen iç tesisat işlem bedellerinde de artışlar gerçekleşti:



G4, G6 Sayaçlar: 277 TL/adet (%47,34)

G10, G16, G25 Sayaçlar: 519 TL/adet (%47,02)

G40 ve Üzeri Sayaçlar: 1.031 TL ile 2.118 TL arasında değişen oranlar.

