Samanyolu Haber /Gündem / "Doğal gazda tehlike kapıda" iddiası /11 Eylül 2022 23:54

"Doğal gazda tehlike kapıda" iddiası

CHP Antalya Milletvekili Av. Cavit Arı bu kış sezonunda enerjideki arz-talep dengesizliği olmaması için özellikle doğal gaz kullanımında bir eylem planı yapılması konusunu TBMM gündemine taşıdı.

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Evrensel'de yer alan habere göre CHP Antalya Milletvekili Av. Cavit Arı bu kış sezonunda enerjideki arz-talep dengesizliği olmaması için özellikle doğal gaz kullanımında bir eylem planı yapılması konusunu TBMM gündemine taşıdı.

Sayın Arı, “Avrupa bölgesindeki ülkeler, bu sene doğalgaz ihtiyaçlarının yalnızca %25 civarını depolayabilmektedir. Avrupa genelindeki ülkeler, tükettiği doğalgazın yaklaşık %40’ını Rusya’dan ithal ederken yaşanan enerji krizi nedeniyle alternatif çözümler aramaktadır. Rusya kaynaklı doğalgaz arzındaki sıkıntıdan dolayı bu kış sezonunda birçok yabancı misafiri ülkemizde ağırlayacağımız ve büyük kapasiteli turizm tesislerinin kış sezonu boyunca aktif olarak faaliyet göstereceği öngörülmektedir. Bu durumun enerji arz-talep dengesizliğine neden olmaması için özellikle doğalgaz kullanımında bir eylem planı yapılması gerekmektedir” dedi.

Sayın Arı, “2022 yılı başında doğalgaz iletim hattı kaynaklı arıza sebebiyle İran’dan gelen doğalgaz akışı kesintiye uğramış, bu nedenle belirli süreyle sanayi ve elektrik üretimi için santrallerin doğalgaz kullanımına kısıtlamalar getirilmiştir. Önümüzdeki kış aylarında yüksek kapasiteli turizm binalarının tüketeceği enerji miktarları da göz önünde bulundurulduğunda, enerji talebinin sekteye uğramaması için; bu kış gerek konutlarda ısınmanın kesintiye uğramaması gerekse sanayide üretimin sekteye uğramaması için doğalgaz kullanımında birtakım önlemler alınmalıdır.” ifadesini kullandı.
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