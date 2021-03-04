Samanyolu Haber /Gündem / Doğal gazda vatandaşa zam patrona indirim /04 Mart 2021 14:45

Doğal gazda vatandaşa zam patrona indirim

AKP iktidarı doğal gaz zammında faturayı vatandaşa kesti. Makina Mühendisleri Odası, doğal gaz fiyatının iki yılda konut ve küçük işletmelerde % 44,9 oranında arttığını, büyük sanayi kuruluşlarına satılan doğal gaz fiyatının ise % 4,6 düştüğünü belirtti.

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AKP'nin doğal gaz fiyatlandırma politikası vatandaşı mağdur etti. Hesaplamalara göre konut ve küçük işletmelerde kullanılan doğal gaz son iki yılda yüzde 44,9 zamlandı. Buna karşın Makina Mühendisleri Odası'nın açıklamasına göre büyük sanayi kuruluşlarına satılan doğal gaz fiyatı ise % 4,6 düştü. 

VATANDAŞA ZAM, PATRONA İDRİMİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, iktidarın büyük işletmeler ve elektrik santrallerine gaz satışı fiyatında indirim yaparken, konut ve küçük işyerlerinde zam yaptığını söyledi.

BOTAŞ’ın gaz satış fiyatlarını 2019 Mart-2021 Mart döneminde konut aboneleri ve küçük ticari/sınai işletmeler için yüzde 44,9 oranında artırdığını belirten Yener, “Aynı dönemde büyük sanayi kuruluşlarına satılan doğal gazın fiyatı artmamış, tersine yüzde 4,6 oranında düşmüştür. Elektrik üretimi amaçlı gaz tüketimini desteklemek için, doğal gaz yakıtlı elektrik santrallarının satış fiyatlarında da artış olmamış ve yüzde 6.9 oranında indirim uygulanmıştır. Konutlar ve küçük işyerlerinin doğal gaz faturaları, BOTAŞ’ın yaptığı zamların yanısıra özel doğal gaz dağıtım şirketlerinin BOTAŞ’tan aldıkları gazın fiyatına eklenen ve sürekli artan ‘sistem kullanım bedelleri’ ile artmaktadır. Sistem kullanım bedelleri, EPDK tarafından her dağıtım bölgesi ve şirketi için ayrı ayrı belirlenmektedir. Fiyat artışlarının sürekli olarak yansıtıldığı sistem kullanım bedeli, tüketicinin ödediği tutarın üçte birine ulaşmaktadır” dedi.

YÜZDE 44.9 ZAM

Mart 2019–Mart 2021 döneminde TÜİK’in resmi enflasyon artışının yüzde 27.58 olurken, konutlarda elektrik fiyatlarının yüzde 48.35, doğal gaz fiyatları konut ve küçük sanayi için fiyatları yüzde 44.9 oranında arttığına dikkat çeken Yener, “İktidarın, küçük bir azınlığın varlık içinde yüzmesini göz ardı ederek, kredi kartlarının borçlarını, kiralarını, elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet faturalarını ödeyemeyen, açlıkla, yoklukla boğuşan milyonlara sabır ve tevekkül önermesi, aymazlıktır” dedi.


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