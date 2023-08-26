Samanyolu Haber /Sağlık / Doğal kabızlık giderici: 1 bardağı bile yetiyor /26 Ağustos 2023 13:38

Doğal kabızlık giderici: 1 bardağı bile yetiyor

Günde sadece 1 bardak kuru erik (prune) suyu ile doğal bir kabızlık tedavisi mümkün! Hem yapımı basit hem de sonuçları şaşırtıcı. kuru erik ile yapılan suyun faydaları, tarifi ve kabızlıkla mücadelede nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilmeniz gerekenler bu yazıda.

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Kabızlık sorunu birçok insanın yaşadığı yaygın bir sindirim problemidir. Bu sorunu doğal yollarla gidermek isteyenler için prune (kuru erik) suyu mükemmel bir alternatiftir. Kuru erik, bağırsak hareketlerini düzenleyen, sindirimi destekleyen ve kabızlığa karşı doğal bir ilaç olarak kabul edilen yüksek miktarda lif içerir.



Prune Suyu Tarifi

Malzemeler:

- 1 su bardağı kuru erik

- 5 su bardağı su

Hazırlık:

1. Kuru erikleri iyice yıkayın ve bir kabın içerisine alın.

2. 5 su bardağı suyu ekleyin ve bu karışımı en az 12 saat buzdolabında bekletin.

3. Bekletilen kuru erikleri ve suyu bir tencereye aktarın.

4. Karışımı kaynamaya başlayana kadar orta ateşte ısıtın.

5. Kaynamaya başladığında, ısıyı düşürün ve yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin.

6. Tencerenin altını kapatın ve karışımı oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

7. Karışımı süzün ve kuru erikleri ayırın. Elde edilen su, prune suyunuzdur.

8. Soğuduktan sonra buzdolabında saklayarak tüketebilirsiniz.



Kullanım Önerileri:

1. Sabahları Aç Karnına: Prune suyunun etkisini maksimize etmek için sabahları aç karnına bir bardak tüketmek en etkili yöntemdir.

2. Kabızlık Belirtileri Gördüğünüzde: Eğer kabızlık sorunu yaşıyorsanız, gün içerisinde birkaç bardak prune suyu içmek bağırsak hareketlerinizi harekete geçirebilir.

3. Düzenli Tüketim: Her gün bir bardak prune suyu tüketerek bağırsak hareketlerinizi düzenli hale getirebilirsiniz.

Not: Fazla miktarda prune suyu tüketimi ishale neden olabilir. Bu nedenle, özellikle başlangıçta, tüketim miktarınızı sınırlı tutmalı ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğini gözlemlemelisiniz.

Diyetisyen uzmanlarına göre, prune suyunun kabızlık sorununa karşı ne kadar etkili olduğunu şu şekilde açıklıyorlar: Kuru erik, yüksek miktarda çözünür ve çözünmez lif içeriğiyle bilinir. Bu lifler, bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlığı hafifletebilir. Ayrıca kuru erik, bağırsağınızda suyun emilimini artırarak dışkının yumuşamasına yardımcı olabilir. Ancak her bireyin vücudu farklı tepkiler verebilir. Prune suyu tüketimine başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmalı ve tüketim miktarınızı gözden geçirmelisiniz.
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