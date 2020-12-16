Doğalgaz abonelik ve teminat bedeline zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2021 yılı için doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerine zam yaptı. Karar Katma Değer Vergisi (KDV) hariç tutularak Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.





Yeni yılda doğalgaz abonelik (bağlantı) bedeli 656,70 TL'den 749 TL'ye yükseldi. Ön ödemeli değişim bedeli 268,7 TL'den 306 liraya çıkarıldı. Teminat bedeli ise 60 lira zamlanarak 620 lira oldu.





Doğalgazdaki açma kapama bedeli ise 26,5 liradan 30 liraya çıkarken, servis kutusu söküm bedeli ise 260 TL’ye yükseltildi.





Söz konusu tutarlara yüzde 18 KDV ilave edilecek.