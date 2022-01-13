Doğalgaz faturalarıyla ilgili düzenleme Meclis'te kabul edildi

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan torba kanun teklifinde bakanlık görüşleri alınması kaydıyla BOTAŞ yönetiminin kademeli doğalgaz satış fiyatı belirlenmesini içeren madde Meclis'te kabul edildi.AKP'li 78 milletvekilinin imzasını taşıyan, 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 18 maddeden oluşuyor. Kanun, memur ve emeklilere zam oranından doğal gazda kademeli faturalandırmaya, Bireysel Emeklillik Sistemindeki yeni orandan kamu müteahhidlerine kıyağa kadar pek çok konu içeriyor.Kanun teklifinin 2. bölümündeki, BOTAŞ tarafından bakanlık görüşleri alınması kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullara göre il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabileceğine dair 10. maddesi kabul edildi.Teklifin 11. maddesi üzerinde AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile arkadaşlarının önergesinin okunmasının ardından CHP Grubu yoklama talep etti.Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca birleşimi 18 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.