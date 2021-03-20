Doğalgaz fiyatı da ‘ticari sır’ oldu

FAHİŞ FİYAT TEPKİSİ





Bakan Dönmez verdiği yanıtta, doğalgaz alım fiyatlarının paylaşılmasının sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için açıklanamayacağını savundu. Gök ise yaptığı değerlendirmede “Ülkemizin büyük çoğunluğu kış aylarında dondurucu soğuklara maruz kalmakta, bu dönemlerde ısınma ihtiyacı yurttaşlarımız için hayati önem taşımaktadır. Doğalgazda uygulanan fahiş fiyatlar ve enerji fiyatlarına yapılan zamlar sebebiyle hanelerini ısıtamayan yurttaşlarımızın mağduriyetleri gün geçtikçe artmakta, Bakanlık ise aslen kamusal bir hizmet olan enerji dağıtımını piyasacı bir anlayış ile kâr odaklı bir yaklaşımla yürütmektedir. Bakanlığın bu yaklaşımı siyasi iktidarın kendisini halkın sorunlarından ne kadar uzağa konumlandırdığının ispatı olarak kayıtlara geçmiştir. Kamusal bir hizmetin fiyatlandırmasının ticari sır kapsamında kabul edilemez” dedi.