Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgaz fiyatı da ‘ticari sır’ oldu /20 Mart 2021 10:12

Doğalgaz fiyatı da ‘ticari sır’ oldu

Enerji Bakanı Dönmez, bir fiyat indirimi olup olmayacağına dair soru üzerine, doğalgaz alım fiyatlarının “ticari sır” olduğunu bildirdi.

SHABER3.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz alım maliyet fiyatlarının “ticari sır'' olduğunu bildirdi. Bakan Dönmez, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün soru önergesine yanıt verdi. Gök, önergesinde, pahalı enerji fiyatları nedeniyle vatandaşın evini ısıtamadığını vurgulayarak, enerji fiyatlarının halkın alım gücüne uygun bir şekilde revize edilmesine yönelik hangi çalışmaların yürütüldüğüne dair sorular yöneltti.

FAHİŞ FİYAT TEPKİSİ

Bakan Dönmez verdiği yanıtta, doğalgaz alım fiyatlarının paylaşılmasının sözleşme hükümlerine aykırı olduğu için açıklanamayacağını savundu. Gök ise yaptığı değerlendirmede “Ülkemizin büyük çoğunluğu kış aylarında dondurucu soğuklara maruz kalmakta, bu dönemlerde ısınma ihtiyacı yurttaşlarımız için hayati önem taşımaktadır. Doğalgazda uygulanan fahiş fiyatlar ve enerji fiyatlarına yapılan zamlar sebebiyle hanelerini ısıtamayan yurttaşlarımızın mağduriyetleri gün geçtikçe artmakta, Bakanlık ise aslen kamusal bir hizmet olan enerji dağıtımını piyasacı bir anlayış ile kâr odaklı bir yaklaşımla yürütmektedir. Bakanlığın bu yaklaşımı siyasi iktidarın kendisini halkın sorunlarından ne kadar uzağa konumlandırdığının ispatı olarak kayıtlara geçmiştir. Kamusal bir hizmetin fiyatlandırmasının ticari sır kapsamında kabul edilemez” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğalgaz fiyatı da ‘ticari sır’ oldu Sonraki Haber >>

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:30:16