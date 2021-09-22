Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğalgaz fiyatında artış ne kadar olacak /22 Eylül 2021 19:18

Doğalgaz fiyatında artış ne kadar olacak

Ekonomik sıkıntılar içinde olan vatandaşlara doğalgaz fiyatıyla ilgili korkulan haberi ise BOTAŞ Doğalgaz Daire eski Başkanı Arif Aktürk verdi.En temel harcamalarda bile sıkıntı yaşanan Türkiye'de önümüzdeki kış aylarının vatandaş için çok daha sert ve çetin geçeceği anlaşıldı.

SHABER3.COM

Kış aylarına yaklaşmamızla beraber yüksek üretici enflasyonun getirdiği maliyet artışlarının doğalgaz fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Geçtiğimiz gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın  doğalgaz fiyatının bu kış zorlayıcı olacağını belirtmişti. Bugün ise vatandaşa doğalgaz fiyatlarıyla ilgili bir kötü haber de BOTAŞ Doğalgaz Daire eski Başkanı Arif Aktürk tarafından verildi.

DOĞALGAZDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 30’U BULACAK

Türkiye’deki doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki dönem seyri açısından önemli açıklamada bulunan BOTAŞ Doğalgaz Daire eski Başkanı Arif Aktürk, dünyaya entegre olan doğalgaz fiyatlarının Türkiye için maliyet artışlarının yıl sonuna kadar yüzde 30'u bulacağını öne sürdü.

Kış aylarının gelmesiyle doğalgaz spot alımların artacağını bildiren Aktürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu alımlar tümüyle dünyaya entegre bu yüzden maliyet artışları Türkiye için yıl sonuna kadar %30'u bulacak” ifadelerini kullandı.  Önceden gaz fiyatlarının bölgesel olduğunu ve spot LNG’nin yaygınlaşması ile daha global bir gaz piyasası meydana geldiğini belirten Aktürk “İlave gaz alımı için görümeler yapılsaydı ve 2021’de biten kontratları uzatmak için 2020’de anlaşılsaydı daha iyi olurdu çünkü gaz fiyatları daha ucuzdu.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğalgaz fiyatında artış ne kadar olacak Sonraki Haber >>

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:22:05