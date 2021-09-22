Doğalgaz fiyatında artış ne kadar olacak

Kış aylarına yaklaşmamızla beraber yüksek üretici enflasyonun getirdiği maliyet artışlarının doğalgaz fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Geçtiğimiz gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’ın doğalgaz fiyatının bu kış zorlayıcı olacağını belirtmişti. Bugün ise vatandaşa doğalgaz fiyatlarıyla ilgili bir kötü haber de BOTAŞ Doğalgaz Daire eski Başkanı Arif Aktürk tarafından verildi.







DOĞALGAZDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 30’U BULACAK





Türkiye’deki doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki dönem seyri açısından önemli açıklamada bulunan BOTAŞ Doğalgaz Daire eski Başkanı Arif Aktürk, dünyaya entegre olan doğalgaz fiyatlarının Türkiye için maliyet artışlarının yıl sonuna kadar yüzde 30'u bulacağını öne sürdü.





Kış aylarının gelmesiyle doğalgaz spot alımların artacağını bildiren Aktürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu alımlar tümüyle dünyaya entegre bu yüzden maliyet artışları Türkiye için yıl sonuna kadar %30'u bulacak” ifadelerini kullandı. Önceden gaz fiyatlarının bölgesel olduğunu ve spot LNG’nin yaygınlaşması ile daha global bir gaz piyasası meydana geldiğini belirten Aktürk “İlave gaz alımı için görümeler yapılsaydı ve 2021’de biten kontratları uzatmak için 2020’de anlaşılsaydı daha iyi olurdu çünkü gaz fiyatları daha ucuzdu.” diye konuştu.