Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgaz fiyatlarına zam geldi /31 Ocak 2021 23:33

Doğalgaz fiyatlarına zam geldi

Doğalgazda konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri kapsayan yüzde 1 oranında zam kararı alındığı belirtildi.

SHABER3.COM

Doğalgazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1 zam yapıldı.

Doğalgazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, ocakta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
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