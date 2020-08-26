Doğalgaz haberlerinin ardından 'Borsa' çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesiyle birlikte TPAO ve BOTAŞ’ın halka arzının önünün açılacağını söyledi.





Dün NTV’de soruları yanıtlayan Albayrak, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervi hakkındaki sorulara cevap verirken, “Bu son süreç gerek TPAO ve gerek BOTAŞ’ı farklı bir lige çıkaracak. Önümüzdeki yakın süreçte bu keşiflerin gelişmesiyle birlikte gerek TPAO, gerek BOTAŞ’ın bilançoları önce yurt içi, sonra yurt dışı olabilir, halka arz sürecinin de önünü açacak” dedi.





Albayrak Türkiye’nin uzun vadeli doğalgaz ithalat müzakerelerinde elini güçlendiren bir koz olarak nitelediği doğalgaz keşfinin ithalat yapılan ülkelerle işbirliğini ilerletmeyi sağlayacağını ifade etti.





Albayrak, “Bizlerin yıllardır işbirliği yaptığı ülkeler, Rusya, İran’dır. Bu yeni dönem Türkiye açısından, bu ülkelerde yeni işbirliklerinin doğurabileceği bir süreci başlatıyor. Belki üretici ülke olarak farklı işbirlikleri yapacağız. Rusya en zor dönemimizde bile bizi yarı yolda bırakmadı” dedi.





HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz; bir şirketin sahip olduğu varlıkları 'hisse senedi' adı verilen küçük paylara bölerek satışa çıkarması anlamına geliyor. Şirketler, bu yolla banka kredisi dışında bir kanaldan finansman sağlamayı amaçlıyor.