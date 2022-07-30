Samanyolu Haber /Dünya / Doğalgaz krizi büyüyor: Rusya bakımların gecikmesinde Almanya'yı suçladı /30 Temmuz 2022 12:20

Doğalgaz krizi büyüyor: Rusya bakımların gecikmesinde Almanya'yı suçladı

Rusya ve Almanya arasında doğalgaz akışına ilişkin kriz nedeniyle fiyatlar rekor kırarken Gazprom'un rüzgar tribünlerini tamir etmesi gereken Siemens'i hedef alması gerilimi daha da artırdı.

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Rusya’nın Avrupa’ya sevk ettiği doğalgazın ana hattı olan Kuzey Akım 1 boru hattındaki kriz büyüyor. Rusya’nın doğalgaz arzını çarşamba gününden itibaren kapasitenin yüzde 20’sine düşürmesi ve Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un rüzgar tribünü tamiri üzerinden Siemens ve Almanya’yı eleştirmesi gerilimi artırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre geçen ay sonunda Kuzey Akım boru hattındaki bazı türbinler Alman Siemens firması tarafından bakım için Kanada’ya gönderilirken Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını öne süren Kanada, bu türbinleri önce Alman firmasına teslim etmemişti.

Hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından Kanada’ya yapılan müracaatlar ve baskılar sonucunda Kanada türbinleri göndermiş ve geçtiğimiz haftalarda yapılan 10 günlük bakım çalışması nedeniyle boru hattından Avrupa’ya gaz akışı yarı yarıya düşürüldü.

SIEMENS’İ HEDEF ALDI
Gaz tribünleri konusundaki bu sorunlar sürerken Gazprom’un bu kez Siemes’i hedef alan açıklamaları halihazırda sorunlu olan doğalgaz piyasasını daha da gerdi. Gazprom’un genel müdür yardımcısı Vitaly Markelov konu ile ilgili açıklamasında Rusya’nın diğer türbinlerle ilgili sorunlar hakkında defalarca Siemens Energy’ye şikayette bulunduğunu söyledi.

Markelov TV röportajında konu ile ilgili, “Bu konuda Siemens’in Rusya temsilciliğine defalarca başvurduk, 10 mektup gönderdik. Siemens, tespit edilen hataların dörtte birinden fazlasını düzeltmedi” dedi.

Yetkili ayrıca mayıs ve haziranda arızalar nedeniyle Siemens tarafından onarılması gereken diğer üç motorun da vaktinde onarılmadığını belirtti.

FİYATLAR REKOR KIRMIŞTI
Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gönderdiği gaz miktarını bugün itibarıyla kapasitenin yüzde 40'ından yüzde 20'sine düşüreceğini açıklamasıyla fiyatlar sert artmıştı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün yüzde 10'un üzerinde artışla 227,5 Euro'yu görmüştü.

Bin metreküp için 2 bin 400 dolara denk gelen bu rakam, Ukrayna savaşının başlamasının hemen ardından mart ayında kaydedilen rekor seviyelerin ardından en yüksek fiyatlar olarak kayıtlara geçti.


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