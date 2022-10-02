Samanyolu Haber /Dünya / Doğalgaz krizinde Avrupa'yı rahatlatan gelişme /02 Ekim 2022 09:59

Doğalgaz krizinde Avrupa'yı rahatlatan gelişme

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen sızıntılar doğalgaz krizine neden olmuştu. Sabotaj iddialarının da gündeme geldiği sızıntıyla ilgili Avrupa'yı rahatlatan açıklama Danimarka Enerji Ajansı'ndan geldi.

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Danimarka Enerji Ajansının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya’dan Almanya’ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri bildirildi.

Bunun boru hattındaki sızıntının durduğuna işaret ettiği belirtildi.

GEMİLERE UYARI YAPILMIŞTI
Sözcü'de yer alan habere göre Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntının olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB DE KASITLI OLDUĞUNU İLERİ SÜRMÜŞTÜ
AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos’ta durdurulmuştu.
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