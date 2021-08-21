Doğalgaz müjdesinden sonra faturalara 35 kez zam yapıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı çalışmada, doğalgaz müjdesinin ardından enerji faturalarına gelen zamları derledi.



- Zam durmadı: Bir yıl içinde Türk Lirası yaklaşık yüzde 20 oranında değer kaybetti. Bir yıl içinde akaryakıt, elektrik ve doğalgaz olmak üzere enerji faturaları tam 35 kez zamlandı.



- Doğalgaza yedi kez zam: Konut doğalgaz tarifesi, 1 Ocak 2021’den itibaren Haziran 2021’e kadar her ay yüzde 1’er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında zamlandı. Doğalgazdaki zamların toplamı yüzde 18,88 oldu. Müjdenin ardından bir yılda yapılan zamlar dikkate alındığında ısınma amacıyla ortalama 300 metreküp tüketimde aylık fatura ortalama 102 lira zamlanmış oldu.



- Elektrikte yüzde 29 artış: Müjdenin verildiği Ağustos 2020’den bugüne elektrik faturaları da üç kez zamlandı. Konutlarda kullanılan elektrik tarifesi 1 Ekim 2020’de yüzde 5.75; 1 Ocak 2021’de yüzde 6 ve son olarak 1 Temmuz 2021’de yüzde 15 oranında zamlandı. Müjdenin ardından elektrik zamlarının toplamı yüzde 29.76’ya ulaştı. Buna göre bir hanenin ortalama 230 kilovatsaat elektrik tüketimi, yapılan zamlarla aylık yaklaşık 52 lira arttı.



- Pompaya yansıyan 25 akaryakıt zammı: Doğalgaz müjdesi sonrasında akaryakıt ürünlerine toplam 25 kez zam yapıldı. Eşel mobil sistemiyle gerçek zamların yansıtılmamasına karşın, pompa fiyatları benzinde 11, motorinde 8, LPG otogazda ise altı kez arttı. İstanbul’da litre fiyatı 6.52 lira olan benzin 7.75 liraya; litre fiyatı 6.07 olan motorin 7.25 liraya; litre fiyatı 3.93 lira olan LPG otogazın fiyatı ise 5.05’e yükseldi. Müjdenin ardından geçen bir yıl içerisinde akaryakıt ürünlerine gelen zamlar nedeniyle bir aracın 50 litrelik yakıt deposu dolduğunda benzinde 61.5 lira; motorinde 59 lira; LPG otogazda ise 56 lira daha fazla ödeme yapılıyor.



- Faturalar 205 TL arttı: Ağustos 2020 doğalgaz müjdesi sonrası ısınma amaçlı yapılan ortalama bir aylık 300 metreküp doğalgaz tüketimi ve ortalama bir hanede yapılan 230 kilovatsaat elektrik tüketimi ile ayda bir depo benzin kullanan bir kişinin enerji faturaları ortalama 205 lira arttı.



‘VATANDAŞ SÖZDE MÜJDEYE DOYDU’

CHP’li Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonominin artık şahlanışa geçtiğini ifade ettiğini anımsatarak “Şahlanışa geçen ekonomi değil, vatandaşın faturaları oldu. Müjdeler zamma dönüştü. Zamlar, geliri düşen vatandaşı daha da perişan etti. Artık yeter. Vatandaşımızın karnı sözde müjdelere doydu, artık seçim sandığını görmek istiyor” değerlendirmesinde bulundu.