Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgaz sıkıntısı konutlara da yansıyacak mı? /28 Ocak 2022 19:46

Doğalgaz sıkıntısı konutlara da yansıyacak mı?

İran'dan gelen doğalgazın kesilmesi sonrasında sanayi tesislerine yansıyan kesintilerin konutları da etkileyip etkilemeyeceği tartışılıyor. Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, bu kesintinin hanelere ve sanayii sektörüne nasıl yansıyacağını, Cumhuriyet TV'ye anlattı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan ve Sinem Nazlı Demir imzası taşıyan habere göre İran'dan alınan doğalgazın kesilmesi ve bu paralelde elektrik üretiminde doğalgazın yetersiz olması nedeniyle sanayi tesislerinde üretimin durmasının yankıları devam ederken, İran makamları, sorunun ülkelerinden değil, Türkiye'den kaynaklandığını öne sürdüler.

Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, bu kesintinin hanelere ve sanayii sektörüne nasıl yansıyacağını, Cumhuriyet TV'ye anlattı.

Söz konusu sorunun öngörülebilir olduğunu ve önceden tedbir alınması gerektiğini belirten Aktürk, ''Bizim bunların hepsini senaryo olarak çalışmamız gerekiyordu. Hiçbirinin senaryolarında bunun olmadığını gördüm. Kimse önlemini almadı. İhracata dayalı büyüme modeli hedefledik ama üretim yapamıyoruz. Özellikle kesintinin etkileyeceği sektörler var. Bunlardan bazılarında gaz kesilmeyecek. 5-6 milyar doalarlık bir zarar bekleniyor'' dedi.

İhracat bağlantılarının yetiştirilemeyeceğini ve çalışan işçilerin de etkileneceğini açıklayan Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

''Bizim zaten enflasyonumuz yüksek çıktı. Üründeki arz talep dengesi de sağlanamayabilir. Arz talep dengesizliği olabilir. İran bu karara devam ederse, kesintiler de devam edecek. Konutlarda doğrudan bir gaz kesintisi olmaz. Ancak elektirik kesintileri gezdirilebilir, ister istemez kombinizi ve kazan dairenizi çalıştıramayabilirsiniz. Bu da dolaylı kesintiye neden olur. Dolayısıyla konutlarda da kesinti önlemi alınabilir.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğalgaz sıkıntısı konutlara da yansıyacak mı? Sonraki Haber >>

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:57:10