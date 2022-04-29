Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgaz stok miktarı yüzde 36,2'ye düştü /29 Nisan 2022 14:53

Doğalgaz stok miktarı yüzde 36,2'ye düştü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yayınladığı rapora göre Türkiye'de doğalgaz stok miktarı geçen yılın şubat ayına oranla düşüş gösterirken, toplam doğal gaz ithalatı yüzde 4.5 arttı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, doğalgaz ithalatının yaklaşık 3 milyar 614 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 2 milyar 658 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 12,9 azalırken, LNG ithalatı yüzde 43,5 yükseldi. Toplam doğal gaz ithalatı ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 6 milyar 272 milyon metreküp oldu.

Şubatta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 352 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 481 milyon metreküple ABD, 737 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat yüzde 1 azalırken Azerbaycan'dan yapılan ithalat 22,6 azaldı. ABD'den yapılan ithalat ise yaklaşık yüzde 99,2 artış gösterdi.

Şubatta kış şartlarının sert geçmesi ve kuraklık nedeniyle doğal gaz santrallerindeki tüketimin yüksek seyretmeye devam etmesi ithalata artış olarak yansıdı.

KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 29,7 ARTIŞ
Söz konusu dönemde Türkiye'de doğalgaz tüketimi yüzde 16,5 artarak 6 milyar 833 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 3,8 artışla 375 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerinde doğal gaztüketimi yüzde 10,4 düşüşle 974 milyon metreküpe geriledi.

Geçen yıl şubatta konutlardaki doğalgaz tüketimi ise yüzde 29,7 artarak 3 milyar 514 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

DOĞAL GAZ STOK MİKTARI DÜŞTÜ
Türkiye'de doğalgaz stok miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 azalışla 1 milyar 665 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 78'ini 1 milyar 299 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 22'sini 365 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 41, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 10,2 geriledi.

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