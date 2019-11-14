Doğalgaz zamları bel büktü... Doğu'da vatandaş tezek sobasına dönüyor

Doğal gaz ücretlerine son bir yılda 5 kez yapılan zamlar ile faturaların yüzde 53.8 artması vatandaşların belini büktü. Kış soğuklarının etkisini göstermeye başladığı kentlerden Van'da yaşayanlardan bazıları, ekonomik kriz, işsizlik ve zamlar yüzünden ısınmak için daha kombilerini açmış değil. Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre kentte ısınma masraflarını azaltmak için sobacıların yolunu tutanların sayısında bu yıl artış var.





Soba kullanmaktan başka çarelerinin olmadığını belirtenlar, gelen zamlar dolayısıyla yüzünden değil doğal gazı açmak, kömür dahi alamadıklarını ifade etti. Yurttaşlar, bu yüzden kışı odun ve tezek yakarak geçirme hazırlığında.





SOBAYA GERİ DÖNÜŞ





Kentte 13 yıldır soba imalatı yapan Cahit Coşar, doğal gaza gelen zamlar nedeniyle halkın sobaya yöneldiğini belirtti. Soba ve malzemelerini ortalama 150 liraya sattıklarını belirten Coşar, "Çoğu kişinin evinde doğal gaz olmasına rağmen soba kullanmak zorunda kalıyor. Vatandaş artan doğalgaz faturaları yüzünden soba kullanıyor. Biz imalatçılar olarak fiyat yükseltmedik bu yüzden ama hâlâ pahalı bulan müşterilerimiz de var. İşlerimiz çok iyi” dedi.