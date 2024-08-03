Doğalgaz zammı 5 yılda yüzde 500’e dayandı

Zam furyası 2022’de de sürmüş ve konutlarda doğal gazın fiyatı 1 yılda yüzde 119.37’lik artışla iki kattan fazla pahalanmıştı. Seçim yılı olan 2023’te ise iktidar oy için konutların doğal gazına zam yapmamış, büyük sanayi işletmelerinin gazına ise yüzde 40.1 oranında indirim yapmıştı. 2019 Ocak’tan bu yana BOTAŞ’ın konut satış tarifesi, son yapılan zammı yüzde 24.4 olarak kabul edildiğinde tam yüzde 470 oranında artarak neredeyse 6 kat pahalandı. TMMOB’un hesaplamasına göre 2019 Ocak’tan bu yana 2. kademe doğal gaz müşterilerinin tarifesi de yüzde 741 zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre de 2019 Ocak- 2024 Haziran döneminde doğalgaz abonman ücretindeki artış yüzde 494 oldu.





Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre vatandaşın en temel hakları olan ısınabilmek ve karnını doyurabilmek için vazgeçilmezi olan doğal gaz, 5 yılda yaklaşık yüzde 500 pahalandı. BOTAŞ’ın yüzde 38 olarak açıkladığı ancak konutları yüzde 24.4 oranında etkileyeceği belirtilen son zamdan sonra enerji yoksulluğunda Avrupa ülkeleri arasında ilk sıralarda olan Türkiye’de kışın çok daha zor geçmesi bekleniyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ‘Türkiye’nin Enerji Görünümü 2024’ raporunda derlediği verilere göre 2019’dan bu yana doğal gaza zam üstüne zam yağdı. BOTAŞ’ın konutlar için satış tarifesi 2019’da yüzde 41.14 arttı. Covid-19 pandemisinin damgasını vurduğu 2020 yılında ise konutlarda doğal gaz yüzde 0.63 zamlanırken, 2021’de doğal gaz zamları yeniden hayatın merkezine yerleşti. 2021’de iktidarın doğal gaza her ay zam yapmasıyla konutların kullandığı doğal gaza 1 yılda yüzde 47.15 oranında zam yapıldı.Türkiye, enerji yoksulluğunda Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Birliği’nin İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2022 yılı verilerine göre Bulgaristan’da hanelerin yüzde 22.5’i evini yeterince ısıtamıyor. 27 ülkenin bulunduğu Avrupa Birliği bölgesinde evini yeterince sıcak tutamayan hanelerin oranı 2022’de yüzde 9.3 olurken, Türkiye’de ise bu oran yüzde 20.4 oldu. Raporda, resmi verilere göre 2022 ve 2023’te toplam 856.696 haneye doğal gaz yardımı yapıldığı da belirtildi.