Doğalgaz zammı 5 yılda yüzde 500’e dayandı

KADEME 8’E KATLANDI
Zam furyası 2022’de de sürmüş ve konutlarda doğal gazın fiyatı 1 yılda yüzde 119.37’lik artışla iki kattan fazla pahalanmıştı. Seçim yılı olan 2023’te ise iktidar oy için konutların doğal gazına zam yapmamış, büyük sanayi işletmelerinin gazına ise yüzde 40.1 oranında indirim yapmıştı. 2019 Ocak’tan bu yana BOTAŞ’ın konut satış tarifesi, son yapılan zammı yüzde 24.4 olarak kabul edildiğinde tam yüzde 470 oranında artarak neredeyse 6 kat pahalandı. TMMOB’un hesaplamasına göre 2019 Ocak’tan bu yana 2. kademe doğal gaz müşterilerinin tarifesi de yüzde 741 zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre de 2019 Ocak- 2024 Haziran döneminde doğalgaz abonman ücretindeki artış yüzde 494 oldu.
5 haneden 1’i ısınamıyor
Türkiye, enerji yoksulluğunda Avrupa’da ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Birliği’nin İstatistik Ofisi Eurostat’ın 2022 yılı verilerine göre Bulgaristan’da hanelerin yüzde 22.5’i evini yeterince ısıtamıyor. 27 ülkenin bulunduğu Avrupa Birliği bölgesinde evini yeterince sıcak tutamayan hanelerin oranı 2022’de yüzde 9.3 olurken, Türkiye’de ise bu oran yüzde 20.4 oldu. Raporda, resmi verilere göre 2022 ve 2023’te toplam 856.696 haneye doğal gaz yardımı yapıldığı da belirtildi.