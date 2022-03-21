Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgaza büyük zam hazırlığı /21 Mart 2022 16:16

Doğalgaza büyük zam hazırlığı

Küresel piyasalardaki fiyatlarda görülen dalgalanmalar devam ederken, Nisan'da sanayinin kullandığı doğalgaza zam yapılacağı öne sürüldü.

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Uluslararası enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak son dönemde her ay doğalgaz satış fiyatlarında artışlar yapılıyor. Ancak, BOTAŞ'ın çıkış fiyatlarına zam için genellikle ay başlarında açıkladığı tarifeleri kullanıyor. BOTAŞ verilerine göre mart ayı itibariyle yıllık yüzde 349,72 oranında artarak 10000 metreküpte 945,95 dolar oldu. BOTAŞ, 2021 sonbaharına kadar görev zararı yazmazken, 2021 sonundan itibaren 50 milyar TL görev zararıyla yılı kapatmıştı.

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre ise; yaşanan fiyat artışlarının kalıcı olması nedeniyle artışın bir kısmının yansıtılacağı kaydediliyor. Habere göre artış, sanayinin kullandığı doğalgaza yansıcak ve fiyat artışı yüzde 30'u bulabilecek.

Doğalgaza hanelerde şimdilik zam yapılmamış olsa da sanayiye yapılan zammın ileriki dönemlerde ürünlere yansımayası oldukça olası.
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