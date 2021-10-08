Doğalgaz'a yapılan zam üstüne zam, meğer 'Fedakarlık'mış!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'ye verdiği röportajda, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan Dönmez, "Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz" dedi.





Dönmez, doğalgaz arzında bir sorun olmadığını da belirtti ve "Gerekirse Rusya'dan ilave gaz alınır, yetkililer bu konuda bir sıkıntı olmayacağını belirtti" ifadelerini kullandı.





Bakan Dönmez elektrik üretimiyle ilgili olarak da "Teknik alt yapı olarak herhangi bir sorun yok, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarımız azaldı" dedi.