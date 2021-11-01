Doğalgaza yüzde 48 zam

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.



Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı.



Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.



Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu

Bir yüklü zam da LPG'ye Ekimde 93 kuruş zamlanan LPG'ye yaklaşık 48 kuruşluk zam daha gelmesi bekleniyor. Kesin rakamın gün içinde netleşmesi bekleniyor. Zam pompa fiyatına bu gece ya da yarın gece yansıyacak. Uluslararası fiyatlar ve dolar/TL kurundaki artışlar nedeniyle akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor.



Ekim ayında toplamda 93 kuruş zamlanan otogazda yaklaşık 48 kuruşluk zam beklentisi oluştu.



Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, zam miktarı ve zammın pompa fiyatına bu gece mi yoksa yarın gece mi yansıyacağı gün içinde belli olacak.

