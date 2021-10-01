Samanyolu Haber /Gündem / Doğalgazda sanayi ve santraller için yüzde 15 zam kararı /01 Ekim 2021 00:35

Doğalgazda sanayi ve santraller için yüzde 15 zam kararı

Doğalgazda konut tüketimleri için zam kararı alınmazken, sanayi ve santraller için yüzde 15 zam uygulanacağı açıklandı.

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Doğalgazda konut aboneleri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 zam geldi.

Doğalgazda ekim tarifesinde konut aboneleri için zam çıkmazken, sanayi ve elektrik üretim santralleri için yüzde 15'lik fiyat artışı yaşandı.

BOTAŞ'ın internet sitesinden açıkladığı tarifeye göre konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı bir önceki ayın tarifesine göre değişmedi ve bin metreküp doğalgaz için 1.488 lira olarak belirlendi.

Ekim ayı sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ise önceki tarifeye göre bin metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı bin metreküp doğalgaz için ise yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu.
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