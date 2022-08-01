Doğalgazda santraller için yüzde 10 zam kararı

doğalgazda mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim santrallerine yüzde 10 zam geldi.Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.