Samanyolu Haber /Gündem / "Doğalgazda veriler gizleniyor" iddiası /31 Temmuz 2022 17:11

"Doğalgazda veriler gizleniyor" iddiası

Kış ayları yaklaşırken Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte sevkiyatı sıkıntılı bir sürece giren doğalgaz rezervlerinin Türkiye için yeterli olup olmarığı tartışma konusu oldu.

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Rusya'nın Ukrayna saldırı sonrasında 'dost olmayan ülkeler' olarak ilan ettiği devletlerin bazılarına Ruble ile ödeme yapmadıkları gerekçesiyle doğalgazı kesmişti.

Savaşında etkisiyle fiyatı yukarı çekilen doğalgaz da Türkiye'deki durum da merak konusu oldu.

Yapılan açıklamada yaklaşan kış ayları öncesinde Türkiye için bir doğalgaz sıkıntısı olmadığı açıklandı ancak CHP cephesinden ise tersi yönde bir iddia gündeme taşındı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP’nin ‘doğalgaz yeraltı depolarının tam dolu olduğu’ söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirtti: “Tuz Gölü tam doluysa deponun verileri neden tamamen açıklanmıyor. Ya EPİAŞ yanlış bilgi veriyor ya da iktidar kamuoyunu yanıltıyor.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Tuz Gölü’ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82’sini doldurduk. Kışa tam dolu bir şekilde girmiş olacağız” demişti.

İktidar geçen yıl da yer altı depolarının tam dolu olduğunu söylemişti. Ama İran’ın ‘arıza’ gerekçesiyle doğalgazı kesmesinden sonra Şubat 2022’de sanayide doğalgaz kısıntısı uygulanmıştı. Daha sonra stok miktarının bir önceki yıla göre yüzde 40 az olduğu ortaya çıkmıştı.

Toplam stok ‘gizleniyor’

Rusya’nın teknik arıza gerekçesiyle Avrupa’ya doğalgaz sağlayan Kuzey Akım’ın akışını yüzde 20’ye kadar düşürmesi, kış ayında doğalgaz krizi çıkacağının önemli işaretlerinden.

CHP’li Akın, Türkiye’nin de doğalgaz kriziyle karşı karşıya olduğunu anlattı.

EPİAŞ ve BOTAŞ tarafından, Silivri ve Tuz Gölü yeraltı depolarına gaz enjeksiyon, geri üretim, boru hattı stok, sistem giriş ve çıkış miktarı günlük yayımlanıyor ama depolardaki toplam stok miktarıysa aylardır açıklanmadı.

Akın bu miktarın neden ‘gizlendiğini’ sorguladı.
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