Doğalgazı kesilen abone sayısı 37 bini geçti

GEÇEN YIL 22 BİN ABONENİN DOĞALGAZI KESİLDİ





Bakan dönmez, 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde borcu ödenmediği için doğalgazı kesilen abone sayısını ise 37 bin 657 olarak açıkladı.





Önerge sahibi CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, doğalgaz fiyatlarına art arta gelen zamların, tüketiciyi faturalarını ödeyemez hale getirdiğini belirtti.

BATTANİYE ÇAĞINDAYIZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, borcunu ödeyemediği için doğalgazı kesilen abonelerin durumunu, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.CHP Milletvekili Gürer önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:- Doğalgaz kullanan mesken ve ticaret hane sayısı ülke genelinde kaçtır?- 2021-2022 yıllarında ödeme sağlayamadığı için doğalgazı kesilen abone sayısı kaçtır?- Halihazırda doğalgazı kesilen abone sayısı kaçtır? Her ay ortalama kesilen doğalgaz faturası toplamı kaçtır?- Ödeme güçlü nedeni ile doğalgazı kesilen hane sayısı her ay için ortalama kaçtır?CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde borcu ödenmediği için doğalgazı kesik olan abone sayısının 2021 yılı için 22 bin 142 olduğunu belirtti.Bakan Dönmez, doğalgazı kesilen abonelerin büyük çoğunluğunu köy/ yayla evi, yazlık gibi dönemsel kullanılan meskenler ile sezonluk kullanılan ticarethaneler oluştuğunu ifade etmesi de sorunun varlığını küçültmeye yönelik yeni bir yol olarak yanıtta yer aldı. Kaç bu tür kesinti olduğunu ise açıklamaktan kaçındı.Bakan Fatih Dönmez, “EPDK Bildirim Sistemi üzerinde veriler belirli periyotlar halinde raporlanmaktadır. Bu kapsamda EPDK veri tabanında ortalama anlık ve günlük veriler bulunmamaktadır” dedi.Borcu ödenmediği için doğalgazı kesilen abone sayılarını geçen yıl ve bu yılın ilk 8 ayına göre kıyaslayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen yılın 12 ayında 22 bin 142 olan doğalgazı kesilen abone sayısı bu yılın ilk 8 ayında 37 bin 657’ye çıkmış; yani kaba bir hesapla geçen yıl ile bu yıl arasında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısında yüzde 100’ün üzerinde bir artış olmuş” değerlendirmesinde bulundu.CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkede ekonomik krizi yaratan AKP iktidarı ve tek adam rejimidir. Sürekli olarak hedef saptırılıp yaşanan olumsuzlukların sorumlusu iktidar değilmiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Ülkede her konuda tek başına yetkili olan Cumhurbaşkanlığı sistemi vardır ve istediğini yapma gücüne sahiptir. Bu süreçte elektrik, akaryakıt, doğalgaz zamları Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Dar ve sabit gelirli bu zamlar karşısında ezilmiştir. Enflasyonun altında gerçekleşen ücret artışları vatandaşı yokluk ve yoksulluğa mahkûm etmiştir" ifadelerini kullandı.