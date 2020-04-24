Doğalgazı pahalı almak ticari sırmış!









CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması talebiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “Avrupa doğalgazın bin metreküpünü 120 dolar civarında satın alırken, Türkiye’nin aynı miktarda doğal gazı 280 dolara almasının nedeni nedir?” sorusunu yöneltti.





Bakan Dönmez tarafından verilen yanıtta, “Doğal Gaz Alım Satım Anlaşmaları uluslararası ilişkiler açısından ekonomik ve siyasi etkileri olan ticari akitler olup, bu anlaşmalar hükümleri ticari gizlilik içermektedir. Ticari gizliliğe haiz konuların açıklanması anlaşmaya aykırılık teşkil etmekte olup bu durum gerektiğinde anlaşmanın feshi veya bu nedenle doğan zararın tazmini gibi yaptırımlara yol açabilmektedir. Ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4. Maddesinde ‘Ticari gizliliği olan bilgiler Kurum hariç üçüncü taraflara açıklanamaz.’ ve 7. Maddesinde ‘Doğal Gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür’ hükümlerine istinaden doğal gaz alım maliyetlerine ilişkin bilgilerin paylaşılması mümkün olmamaktadır” denmesi dikkat çekti.





CHP’li Başarır ise Bakan Dönmez’in, “Ticari sır” diyerek Türkiye’nin yüksek fiyattan doğalgaz alımının nedenlerini açıklamamasına şu sözlerle tepki gösterdi:





“Biz Avrupa ülkelerine nazaran doğalgazı neden daha pahalı aldığımızı sorduk. Ancak Sayın Bakan verdiği yanıtta ‘ticari sır’dan bahsediyor. ‘Alım maliyetlerine ilişkin bilgilerin paylaşılması mümkün değildir’ diyor. Peki, Avrupa ülkeleri alım fiyatlarını açıklamaktan neden çekinmiyor? Neden bunu halkıyla paylaşıyor? Neden ‘ticari sır’ deyip işin içinden çıkmıyor? Sayın Bakan neden ‘ticari sır’ deyip aradaki aşırı fiyat farkını örtbas etmeye çalışıyor. Rusya’dan aldığımız gazın parasını Saray mı ödüyor? Sayın bakan mı ödüyor? Elbette halkımız ödüyor. Hem de astronomik fatura bedelleriyle ödüyor. Siz neden Avrupa ülkeleri gibi şeffaf davranamıyorsunuz? Neyi kimden gizliyorsunuz? ‘Parayı öde gerisine karışma’ zihniyetini neden bir kenara bırakamıyorsunuz?”





Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, ‘Rusya ile ilişkilerimiz çelik gibi güçlendi’ , ‘Rusya ile ilişkilerimiz perçinlendi’ sözlerini hatırlatan Başarır, “Madem bu kadar Rusya ile iyiydik neden anlaşmaların içerisindeki formüllere doğalgazın fiyatını düşürecek spot piyasa fiyatlarını ekleyemediniz. Sayın Bakanın çıkıp bunların nedenini anlatması gerekiyor” dedi.





Rusya ile yüksek fiyatlar üzerinden yapılan doğalgaz anlaşmalarından birilerinin ticari sır kavramının arkasına sığınarak, nemalandığını öne süren Ali Mahir Başarır, “Kimler milyar dolarları arasında bölüşüyor? Bunları halkımızın bilmeye hakkı var?





Maden ticari sır diyorsunuz. En azından, halkımızın temsil edildiği TBMM’de kapalı bir oturum düzenleyerek, anlaşma yapmadan önce milletvekillerinin görüşlerini neden almıyorsunuz? Bu konunun takipçisi olacağımızı kimse akıllarından çıkarmasın” diye konuştu.