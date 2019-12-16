Samanyolu Haber /Gündem / Doğan Holding'ten 'Hürriyet' açıklaması geldi /16 Aralık 2019 21:49

Doğan Holding'ten 'Hürriyet' açıklaması geldi

Aydın Doğan'ın geçtiğimiz yıl Demirören Grubu'na sattığı Hürriyet gazetesini geri alacağı iddiası ile ilgili Doğan Holding'ten bir açıklama geldi.

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Doğan Holding'den yapılan açıklamada Aydın Doğan'ın Hürriyet'i geri almak için görüşmelere başladığı iddiası yalanlandı.

Aydın Doğan'ın Hürriyet gazetesini geri almak için görüşmelere başladığı iddiası Doğan Holding'den yapılan açıklama ile yalanlandı.

Açıklamada "16 Aralık tarihinde ( Bugün ) 'Aydın Doğan'ın Hürriyet'i geri almak için görüşmelere başladığı' yönünde SuperHaber.tv adlı internet sitesinde yayınlanan haber ve iddialar tamamıyla asılsızdır. Doğan Grubu daha önce de açıklamış olduğu gibi 2018 yılında büyük ölçüde medyadan çıkmıştır, tekrar yatırım söz konusu değildir" denildi.

İzzet Çapa yazısında "Söylentilere göre, Aydın Doğan Hürriyet’i geri almak için görüşmelere başlamış bile… Eğer sattığı koşullarda verecek olurlarsa, hemen almaya hazır olduğunu söylüyormuş medyanın eski kurdu" iddiasına yer vermişti.
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