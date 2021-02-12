Samanyolu Haber /Ekonomi / Dogecoin'i bulan şaşkın: Ben ikinci el araba parasına satıp çıkmıştım /12 Şubat 2021 18:06

Dogecoin'i bulan şaşkın: Ben ikinci el araba parasına satıp çıkmıştım

2021 yılının başından bu yana değeri yüzde 1400 artan kripto para birimi Dogecoin'in yazılımcılarından Billy Markus açıklamalarda bulundu. Yazılımcı Markus, "2013'te şaka maksatlı oluşturmuştum, 2015'te işimi kaybedince tüm Dogecoin hesabımı boşaltıp ikinci el Honda Civic aldım" dedi.

SHABER3.COM

2013'te Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin'i 'şaka amaçlı' olarak geliştirdiğini belirten yazılım mühendisi Billy Markus, sanıldığının aksine şu an elinde hiç Dogecoin bulunmadığını söyledi.

?Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter paylaşımları ile rekor seviyeye ulaşan kripto para birimi Dogecoin'in değeri 9 milyar doları aşarken para biriminin yazılımcısı olan Markus, Reddit'te yaptığı paylaşımda, "Dogecoin ile artık bir bağım yok. 2015'te çalıştığım işten kovulduktan sonra sahip olduğum tüm Dogecoin'leri satıp ikinci el bir Honda Civic marka otomobil aldım. İnsanların zengin olması için Dogecoin arzını sınırlandırması da mümkün değil. Buradan yüksek gelir elde etmeyi beklemeyin. Bunu herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Şu an ABD'nin San Francisco şehrinde bir eğitim şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışan 38 yaşındaki Markus, dün de Bloomberg'e konuştu.

Dogecoin'in yükselişiyle tüm parayı kendisinin kazandığı yönündeki iddiaları saçma gördüğünü belirten Markus, “Ben normal bir çalışanım, zengin değilim” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dogecoin'i bulan şaşkın: Ben ikinci el araba parasına... Sonraki Haber >>

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Mahkemede filtre kazası: Avukat kedi olarak katıldı

Kamyonun freni patlayınca

Kamyonun freni patlayınca

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:53:06