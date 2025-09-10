Doğmamış çocuklar bile ödeyecek: Tam 2 Milyar dolar

Bakanlığın duyurusuna göre dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a 9 Eylül’de yetki verildi.





İhraç aynı gün sonuçlandı ve Hazine 2 milyar dolar (yaklaşık 82 milyar 569 milyon lira) borçlandı.





Bu para 16 Eylül’de bakanlık hesaplarına girecek.





16 Eylül 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,950, getiri oranı yüzde 7 olarak belirlendi.





Tahvil ihracına yaklaşık 200 yatırımcıdan ihraç tutarının üç katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 40’ı Britanya yüzde 35’i ABD, yüzde 13’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 11’i Ortadoğu ülkeleri ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.





Bu tahvil ihracıyla birlikte 2025’te uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10,75 milyar dolar (yaklaşık 443 milyar 808 milyon lira) finansman sağlandı.