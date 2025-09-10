Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğmamış çocuklar bile ödeyecek: Tam 2 Milyar dolar /10 Eylül 2025 17:45

Doğmamış çocuklar bile ödeyecek: Tam 2 Milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2035 vadeli tahvilinde 2 milyar dolar borçlandı.

SHABER3.COM

Bakanlığın duyurusuna göre dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a 9 Eylül’de yetki verildi.

İhraç aynı gün sonuçlandı ve Hazine 2 milyar dolar (yaklaşık 82 milyar 569 milyon lira) borçlandı.

Bu para 16 Eylül’de bakanlık hesaplarına girecek.

16 Eylül 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,950, getiri oranı yüzde 7 olarak belirlendi.

Tahvil ihracına yaklaşık 200 yatırımcıdan ihraç tutarının üç katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 40’ı Britanya yüzde 35’i ABD, yüzde 13’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 11’i Ortadoğu ülkeleri ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2025’te uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10,75 milyar dolar (yaklaşık 443 milyar 808 milyon lira) finansman sağlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğmamış çocuklar bile ödeyecek: Tam 2 Milyar dolar Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:07:08