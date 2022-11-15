Samanyolu Haber /Gündem / Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız /15 Kasım 2022 15:31

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Herkul.org internet sitesi Fethullah Gülen Hocaefendi’nin katıldığı Çağlayan Dergisi Ocak 2023 sayısı için yapılan mizanpaj toplantısından görüntüleri yayınladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Fethullah Gülen Hocaefendi Çağlayan Dergisi’nin 2023 yılı ocak ayı sayısı için yapılan mizanpaj çalışmasına katıldı. Dergide yayınlanacak yazı ve fotoğraflarla tek tek ilgilenen Hocaefendi’nin görüntüleri Herkulnağme YouTube kanalında yayınlandı.

Bu yıl derginin abone sayısının 28 bin olduğunu Hocaefendi’ye arz eden derginin yetkilileri önümüzdeki yıl hedefin 35 bin olduğunu ifade ettiler. Sızıntı Dergisi’nin abone sayısının 1 milyona kadar çıktığını hatırlatan Fethullah Gülen Hocaefendi, İnşallah Çağlayan Dergisi de ilk etapta 100 bin aboneye ulaşır dedi.

Çağlayan Dergisi’nin muhtevasının çok zengin olduğunu söyleyen Hocaefendi, sorulan bir soru üzerine arandığı dönemde Sızıntı için yazdığı başyazı ile ilgili bir hatırasını da anlattı. Fethullah Gülen Hocaefendi doğru bildiğimiz şeyde kararlı olmalıyız dedi…
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