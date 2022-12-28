Doğru Parti Genel Başkanı, Bilal Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor

Doğru Parti Genel Başkanı ve Sağlık eski Bakanı Rıfat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a ‘'Hakaret'' ettiği gerekçesiyle verilen 2 ay 17 günlük hapis cezasını çekmek üzere yarın cezaevine girecek. Serdaroğlu'nun İzmir Aliağa 4 Nolu kapalı cezaevine konulacağı öğrenildi.







74 yaşındaki Serdaroğlu SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ‘'2 ay 17 gün cezam onaylanmış içeride ne kadar kalırım bilmiyorum. Cezaevi girerken han kapısıdır, çıkarken iğne deliğidir. Rahmetli babam da 27 Mayıs darbe döneminde cezaevine girdi. 5 gün sonra çıkar demişlerdi. 6 yıl sonra çıkabildi'' dedi.





BAVULUM HAZIRDI

İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesinde gıyabında yargılanan Serdaroğlu, 2 ay 17 gün hapse mahkum edilmişti. Serdaroğlu davaya konu olan 2 Eylül 2018 tarihli yazısında ‘'Bilal Erdoğan'ın doktora eğitimi için gittiği İtalya'da hakkında soruşturma açıldığını ve farklı bir pasaport kullanarak yurda geri döndüğünü öne sürmüştü. Serdaroğlu yaptığı açıklamada ‘'Bu cezalar bizi korkutmaz. Benim hakkımda 130-135 kadar dava var, artık takibi bile zorlaştı. Cezaevine girmek için bavulum ne zamandır hazırdı'' dedi ve şunları söyledi:







‘'Bu davadan bilgim yoktu ve mahkumiyet kararı çıkınca öğrendim. Gıyabımda dava açılmış mahkumiyet verilmiş, tebligat yapılmadı, savunmam bile alınmadı. Tam bir hukuksuzluktur. Biz mücadeleye devam ederiz, yıldıramazlar. Tarikatçı olsam böyle cezalar davalar gündeme gelmezdi. Laik Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları ile her şartta mücadeleye devam edeceğiz. Bize bu zulmü yaşatan siyasetçi- bürokrat kim varsa, hesabını mutlaka bağımsız Türk yargısı önünde verecektir.''



