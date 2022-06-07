Doğrudan Moskova'ya bağlandı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rus Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu tarafından bugün Moskova'da düzenlenen toplantıda alınan kararla, Kırım yarımadası piskoposlukları doğrudan Moskova ve Tüm Rusya Patriği'ne bağlandı. Rus Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu tarafından bugün Moskova'da düzenlenen toplantıda alınan kararla, Kırım yarımadası piskoposlukları doğrudan Moskova ve Tüm Rusya Patriği'ne bağlandı.





Rus Ortodoks Kilisesi Sinodu dergisinde yer alan açıklamada, “Canköy, Simferopol ve Feodosiya piskoposlukları ile Kiev Metropolü arasındaki düzenli iletişimin pratik imkansızlığını göz önünde bulundurarak, bu piskoposlukların kanonik ve idari olarak Moskova ve Tüm Rusya Patriği ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Sinoduna bağlanmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada ayrıca, Moskova ve Tüm Rusya Patriği ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Sinoduna bağlanma talebinin Canköy, Simferopol ve Feodosiya piskoposluklarından geldiği kaydedildi.



