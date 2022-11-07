Doğruysa da yalansa da durum çok vahim: Soylu ne dediğinin farkında mı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta bir video yayımlayarak sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı yurttaşları uyararak, "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Saray'ın düzeni bu salgını besliyor. Breaking Bad Süleyman çocukların zehirlenmesine göz yummuştur" ifadelerini kullanmıştı.







Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız" notuyla bir video paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.







EMNİYET VE JANDARMA'DAN SUÇ DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidara yüklenip İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Breaking Bad Süleyman' dediği videoyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.





SOYLU'DAN ŞAŞIRTAN RAKAM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Bursa'da yaptığı açıklamada ise adeta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrular nitelikte ifadeler kullandı.





Son bir buçuk ayda Bursa'da ikinci kez 'Kökünü Kurutma Operasyonu' yaptıklarını belirten Soylu, “Bin defa gelmemiz gerekirse geleceğiz” dedi.







Avrupa’da uyuşturucunun serbest olduğunu öne süren Bakan Soylu, “Hedefimiz sınırlarımız içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.





“Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz” diyen Soylu, şaşırtan bir rakam vererek şöyle konuştu:





“Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Daha dün Diyarbakır’da 1900 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi. Gençlerimizi bu illete bulaştırmaya çalışanlara müsamaha göstermeyeceğiz.”





Soylu'nun bu açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.





O tepkilerden bazıları şöyle:





İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan: Haftada 5 bin ise Ayda 20.000, senede 240.000 yakalanabilen uyuşturucu işiyle uğraşan insanı bu topraklar barındırıyorsa vay halimize…





CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Soylu, haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyor demiş. Kılıçdaroğlu, söylemişti, Soylu itiraf etmiş oldu; ülke uyuşturucu merkezi haline gelmiş! İstifa etmek için ne bekliyorsunuz?





İYİ Partili Mehmet Aslan: Ne dediğinin farkında değil. Haftada 5 bin uyusturucu satıcısı ve imalatçısını gözaltına almak demek ülkede yarım milyondan fazla torbacı olması demek. Bu nasıl skandal bir rakam, ya da bir hafta alıp diğer hafta salıyor musunuz bunları? Her iki durumda hal içler acısı, yazık!







