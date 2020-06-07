Samanyolu Haber /Gündem / Doğu Akdeniz krizi çözülemiyor /07 Haziran 2020 17:15

Doğu Akdeniz krizi çözülemiyor

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle başta Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve AB ülkeleri ile kriz yaşayan Türkiye’ye ilişkin Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiades’tan açıklama geldi.

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Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiades, Doğu Akdeniz'deki agresif tutumunu sonlandırmaması halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsünün düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Anastasiades, AB'nin yasadışı olarak tanımlamasına rağmen Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürerek çok ileri gittiğine dikkat çekti. Anastasiades, Türkiye'nin aday bir ülke olarak şartları yerine getirmesi gerektiğini belirtti ve eğer bunlara uymazsa ne üyeliğinin ne de adaylığının mümkün olamayacağını söyledi.

Kıbrıslı lider Türkiye'ye güçlü bir mesaj vermek için atılabilecek adımlardan birinin üyelik müzakerelerini resmi olarak durdurmak olduğunu belirtti.

Anastasiades "Biz Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üye olması taraftarıyız, şimdiki gibi agresif bir tavır sergileyen Türkiye yerine Avrupalı bir komşumuz olmasını tercih ederiz” dedi.

Anastasiades, Kıbrıs açıklarında çıkarılacak doğalgazdan elde edilecek gelirleri paylaşmak ve Türkiye ile olan gerilimi düşürmek için Ankara'nın Kıbrıs'ın enerji arama haklarını tanıması halinde gelirlerin bir kısmını Türk tarafına vermeyi teklif ettiğini söyledi. Anastasiades nüfus oranına göre gelirden düşecek payı bir akreditif hesaba yatırmayı hazır olduklarını açıkladı.
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