Doğu Akdeniz krizini 'Türkiye'siz' çözmek için geliyor

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz krizinin yaşandığı günlerde yapılacak ziyaret takviminde Ankara bulunmuyor.







Temaslarının ilk ayağı olan Yunanistan'da Başbakan Kriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşeceği açıklanan Bakan Pompeo, Doğu Akdeniz'deki "refah, barış ve güvenliğin ilerletilmesi için ABD'nin verdiği ortak taahhüdü" yineleyecek. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin son yılların en güçlü seviyesine ulaşması da liderler tarafından kutlanacak.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Pompeo Girit'te, "NATO müttefiki Yunanistan ile ülkesinin güçlü güvenlik ortaklığının altını çizmek üzere" Donanma Destek Faaliyet'lerini de ziyaret edecek.





Roma'da da gündem Doğu Akdeniz





Yunanistan'ın ardından İtalya'ya geçecek ABD Dışişleri Bakanı, Başbakan Guiseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bölgesel istikrarın geliştirilmesi, ortak güvenlik tehditleri ile mücadele, Covid-19'a karşı atılan adımlar ve ikili ilişkileri ele alacak.





Pompeo'nun ziyareti Vatikan'da Kardinal Parolin, Devletlerle İlişkiler Bakanı Başpiskopos Gallagher ve Hırvatistan ziyaretlerinin ardından 2 Ekim'de sona erecek.