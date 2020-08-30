Doğu Akdeniz'de 'asker çıkarma' krizi

Yunanistan, Türkiye kıyılarının 2 km açığında bulunan ve silahlandırılması yasak olan Meis Adası'na turist feribotlarıyla asker konuşlandırdı. Fransız haber ajansı AFP tarafından servis edilen görüntülere göre, Yunan askerlerinin adaya turist feribotları ile geldiği görüldü.





Karar gazetesinin haberine göre Yunanistan’ın, yasak olmasına rağmen 1960 yılından bu yana bu adaları silahlandırdığı biliniyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meis Adası'na ilişkin şunları söylemişti:





"Daha önceki yapılan çalışmalarda belirlenmiş, Yunanistan'a verilmiş. İnsaf diye bir şey var, akıl var, mantık var. Meis Adası'nın Türkiye'ye uzaklığı 2 kilometre. Adanın tamamı 10 kilometrekare alan.





Yunanistan'a uzaklığı yaklaşık 600, tam anlamda 580 kilometre. Böyle bir durumda olan adaya, 40 bin kilometrekare MEB alanı, deniz yetki alanı veriyorsunuz. Hani bir söz var ya kuzulara şah olsa kurt yapmaz bu taksimi diye. Bu nasıl bir şey? Bunun kabulü isteniyor."